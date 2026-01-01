Nous joindre
Retour en images sur la première journée

Jeux du Québec: trois athlètes beaucerons récompensés

durée 17h15
28 février 2026
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Alors que les Jeux du Québec, qui se tiennent pour cette 60e finale à Blainville, ont débuté officiellement ce samedi 28 février, trois athlètes de notre région se sont démarqués en allant chercher des médailles au judo. 

EnBeauce.com vous propose de revenir sur cette première journée de compétition en photo. 

À noter que dans cette journée, six des sept athlètes beaucerons en judo étaient sur le tatamis. Il s'agissait de Damien Gauthier et Raphaël Rodrigue dans la catégorie des moins de 42 kg, Magalie Hins et Eva Goulet dans la catégorie des moins de 52 kg et Antoine Maheux dans la catégorie des moins de 46 kg. 

Malgré de belles performances, Raphaël Rodrigue et Eva Goulet, originaires de Saint-Georges, n'ont pas réussi à se qualifier pour les finales.

En revanche, Damien Gauthier, de Saint-Éphrem-de-Beauce et Magalie Hins, de Saint-René, ont décroché une médaille de bronze. De son côté, Antoine Maheux (également de Saint-René) est allé chercher la médailler d'or. 

Julia Marcoux de Sainte-Marie, a, quant à elle, vu son aventure s'arrêter après une blessure aux cervicales, alors qu'elle venait de se qualifier pour combattre pour la médaille de bronze.

Chase Carvalho, le dernier représentant de la région, fera son entrée dans la compétition ce dimanche 1er mars. 

