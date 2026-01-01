Nous joindre
Après le deuxième jour

Jeux du Québec: Chaudière-Appalaches reçoit 16 nouvelles médailles

durée 08h00
2 mars 2026
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

La délégation de la Chaudière-Appalaches a ajouté 16 médailles à sa récolte dimanche, lors de la deuxième journée du bloc 1 de la Finale provinciale des Jeux du Québec, présentée à Blainville. Le total régional s’élève maintenant à 26 médailles depuis le début de la compétition.

En gymnastique, les représentants de Lévis ont multiplié les médailles. Raphaël Fortin a dominé chez les garçons en remportant l’or au total des engins, au sol, aux barres parallèles et à la barre fixe. Il a aussi ajouté une médaille d’argent aux anneaux et une de bronze aux arçons.

Chez les filles, Naomie Laflamme a obtenu l’argent au sol et le bronze à la poutre. Émilie Lafontaine a décroché l’argent à la poutre, tandis que Maélie Hazen est montée sur la plus haute marche du podium.

Badminton et hockey féminin en route vers les quarts

En badminton par équipe, la formation régionale a vaincu Lanaudière 7-0 et le Centre-du-Québec 4-3 avant de s’incliner 7-0 contre la Rive-Sud. Ces résultats lui permettent toutefois d’accéder aux quarts de finale.

Du côté du hockey féminin, la Chaudière-Appalaches a signé une victoire de 3-1 contre la Capitale-Nationale, assurant ainsi sa place en quart de finale, où elle affrontera la Rive-Sud.

Médailles en patinage de vitesse et en ski de fond

En patinage de vitesse, Charlyne Deblois (Lévis) a remporté l’argent au 1500 m chez les 14 ans, tandis qu’Aby-Léonie Ward (Lévis) a mis la main sur le bronze chez les 15 ans.

En ski de fond, Laurence Blais et Pierre-Olivier Berger ont décroché la médaille d’argent au relais mixte sprint.

Autres performances régionales

En judo, Chase Carvalho (Notre-Dame-des-Pins) a terminé 9e chez les moins de 66 kg, alors que Riad Salah (Lévis) a pris le 11e rang.

En patinage artistique pré-novice, Delphine Bernier a frôlé le podium avec une 4e place, Jacob Lavoie a terminé 7e et Ann-Frédérique Lemay 13e.

La compétition se poursuit au cours des prochains jours à Blainville, alors que plusieurs athlètes de la région auront encore l’occasion d’améliorer le bilan de la Chaudière-Appalaches sur la scène provinciale.

