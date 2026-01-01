Place aux demi-finales dans la Ligue de hockey Côte-Sud

C’est en fin de semaine que se terminaient les séries quarts de finale 4 de 7 de la Ligue de hockey Côte-Sud, le Décor Mercier de Montmagny, les Mercenaires de Lotbinière et le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli rejoignant le Giovannina de Sainte-Marie au prochain tour.

Le Décor Mercier a éliminé les Éperviers de Saint-Charles en cinq rencontres alors que les Mercenaires de Lotbinière en ont eu besoin de six pour venir à bout des Hunters de Saint-Prosper. Enfin, la série opposant le Plastiques Moore de Saint-Damien au Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli s’est rendue à la limite de sept parties, le Pavage Jirico effaçant un retard de 1-3 pour l’emporter en sept matchs.

Au prochain tour, nous aurons droit à des demi-finales 4 de 7 opposant le Giovannina de Sainte-Marie aux Mercenaires de Lotbinière d’une part alors que l’autre, le Décor Mercier de Montmagny se mesurera au Pavage Jirico.

Montmagny l’emporte en cinq matchs

La série 4 de 7 opposant le Décor Mercier de Montmagny aux Éperviers de Saint-Charles se poursuivait le vendredi 27 février au domicile des Éperviers. Les Magnymontois, qui menaient cette série par trois parties contre une, se sont assurés de ne pas la prolonger au-delà de ce 5e match, signant un gain de 8-4 qui éliminait ainsi la formation bellechassoise de la course au titre.

Cinq buts ont été inscrits dès la période initiale, le Décor Mercier prenant l’avance 1-0 dès la 74e seconde de jeu par l’entremise d’Étienne Blais. Zachary Lamontagne a égalé la marque 1-1 à 9:23, les Magnymontois répliquant 36 secondes plus tard avec le premier de la saison de Danick Gaudreau.

Profitant de l’indiscipline des Éperviers, les joueurs du Décor Mercier ont inscrit trois buts dans de pareilles circonstances, à commencer par celui de Justin Bernier qui complétait un manœuvre de Sammy Dubois et François Gagnon à 14:52. Jérémy Bourdeau a permis aux Éperviers de retraiter au vestiaire avec un seul but de retard, marquant à 16 :58, les joueurs du Décor Mercier répliquant dès la période médiane avec trois buts sans réplique.

Après que Sammy Dubois eut porté la marque 4-2 à 1:52, Alexandre Larouche à 4:08 et Dubois, avec son deuxième de la période à 12:11, ont mis le match hors de portée des locaux en marquant, tour à tour, lors de supériorités numériques.

Charles Bergeron a rétréci l’écart 6-3 dès la 8e seconde de jeu en troisième, François Gagnon marquant le 7e but des siens à 3:56. Jessy Croteau a ramené l’écart à trois buts 10 secondes plus tard et François Gagnon, avec son deuxième dans un filet désert en désavantage numérique, a mis le point d’exclamation sur cette victoire du Décor Mercier à 15:55.

Le gardien Antoine Coulombe a été un autre rouage important pour le Décor Mercier, repoussant 53 des 57 tirs dirigés vers lui par les joueurs des Éperviers, les gardiens Mickaël Grenier et Louis Carrier-Perreault, venu en relève après le 5e but du Décor Mercier, connaissant une soirée plus difficile dans les filets des Bellechassois.

Les Mercenaires l’emportent par jeu blanc à domicile…

Égale 2-2 après quatre matchs, la série opposant les Hunters de Saint-Prosper aux Mercenaires de Lotbinière reprenait vendredi soir au Centre récréatif de Saint-Gilles. Menés par Guillaume Linteau qui a inscrit un tour du chapeau, les Mercenaires ont signé un gain de 6-0, prenant alors les devants 3-2 lors de cet affrontement 4 de 7.

Linteau a sonné la charge avec deux buts en 20 secondes en fin de première période, marquant successivement à 18:37 et 18:57. L’offensive des Mercenaires s’est poursuivie avec trois autres buts sans réplique en période médiane, ceux-ci étant successivement l’œuvre de Jayson Bêty à 3:02, Jordan Hewey à 5:11 et Louis-Philippe Lessard en avantage numérique à 19:07 sur une passe de Guillaume Linteau qui a complété son tour du chapeau à 3:13 en troisième période.

Les Mercenaires ont dominé 44-35 au chapitre des tirs au but, le blanchissage allant à la fiche de Thomas Boucher.

…puis terminent le travail à Saint-Prosper

Les deux équipes se retrouvaient au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper samedi après-midi pour le match 6 de cette série 4 de 7 qui s’est finalement conclue à l’avantage des Mercenaires qui l’ont emporté par la marque de 5-2, éliminant ainsi les coriaces Hunters en six matchs.

Appuyés de plusieurs de leurs partisans qui étaient présents dans les estrades pour l’occasion, les Mercenaires ont pris le contrôle de la partie dès la période initiale alors que Davy Noël donnait les devants aux siens dans la 8e minute de jeu, Mickaël Bélanger doublant celle-ci avant la fin de l’engagement, à 18:09. Guillaume Linteau a poursuivi son excellent week-end de travail en participant aux deux filets des siens.

L’attaque des visiteurs a poursuivi sa poussée en deuxième avec deux autres buts en avantage numérique, soit ceux de Jayson Bêty à 9:02 et d’Adam Drolet à 15:17, Alexandre Morin inscrivant ensuite le premier but des Hunters à 17:38.

Nickolas Morin, à 7:10, a permis de rétrécir l’écart à deux buts, mais ce fut le dernier filet de la saison des Hunters qui ont vu Serin Ntibashoboye compléter la marque avec un but sans aide pour les Mercenaires à 17:59.

Le Pavage Jirico force la présentation d’un 6e match…

Tout comme les Éperviers de Saint-Charles, le Pavage Jirico était une autre équipe qui avait le dos au mur vendredi soir, tirant de l’arrière 1-3 devant le Plastiques Moore de Saint-Damien qui souhaitait en finir dès cette occasion. Les joueurs du Pavage Jirico avaient d’autres plans en tête, signant un gain de 5-1 et forçant ainsi la tenue d’un match no 6 le lendemain à Saint-Damien.

Les locaux ont ouvert la marque avec deux buts sans réplique dès la période initiale, Jean-Sébastien Boudreault et Nicolas Lamarre déjouant tour à tour le gardien William Boily à 2:38 et 13:22. Frédérick Dionne a creusé l’écart dès le début de la période médiane, à 1:43, Charles Hébert profitant ensuite d’un désavantage numérique pour accroître cette avance à quatre buts à 5:54.

Joshua Desmarais, lors d’un avantage numérique à 6:11, a cloué le dernier clou du cercueil du Plastiques Moore qui a toutefois privé le gardien Félix-Antoine Leblond d’un blanchissage alors que Thomas Fournier le déjouait à 17:02 sur une aide de Charles Dulac-Simard.

… puis d’un septième…

Les deux équipes se retrouvaient donc à l’aréna de Saint-Damien, le Plastiques Moore ayant le souhait de mettre un terme à cette série et passer au prochain tour. C’est plutôt le Pavage Jirico qui s’est imposé, l’emportant par la marque de 3-2 et forçant ainsi la tenue d’un match le lendemain à Saint-Jean-Port-Joli.

Xavier Martel avait permis au Plastiques Moore de prendre les devants 1-0 en première période, complétant une manœuvre de Marc-Antoine Houde et Tristan Laflamme à 17:12. Les visiteurs ont ensuite profité de l’indiscipline du Plastiques Moore en marquant deux buts en avantage numérique en première moitié de deuxième, Nicolas Lamarre créant tout d’abord l’égalité à 4:12 avant qu’Émile Lambert ne fasse bouger les cordages à 8:50.

Raphaël Corriveau a permis au Plastiques Moore de créer l’égalité à 13:10 puis Émile Lambert a dévié un tir de Nicolas Couture pour marquer ce qui allait devenir le but de la victoire à 4:27 en début de troisième, forçant ainsi la tenue d’un match no 7 dimanche soir.

Soulignons que le gardien William Boily a bien fait dans le revers des siens, faisant face à un barrage de 45 tirs contre 33 pour son vis-à-vis, Félix-Antoine Leblond.

…pour finalement passer au prochain tour

Les deux équipes terminaient donc leur série 4 de 7 dimanche soir au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli et le Pavage Jirico a complété avec succès son retour en disposant du Plastiques Moore par la marque de 5-1, pour ainsi se qualifier pour la demi-finale face à Montmagny.

Frédérick Couture a donné les devants aux locaux à 6:09 de la période initiale, Raphaël Corriveau répliquant avec son 6e des séries 6:59 en début de deuxième, un filet inscrit sans aide lors d’un désavantage numérique.

Les joueurs du Pavage Jirico ont répliqué avec trois buts consécutifs inscrits en avantage numérique pour se donner une avance de 4-1, ceux-ci étant l’œuvre d’Édouard Ouellet, Joshua Desmarais et Julien Hébert, les deux derniers étant marqués à 31 secondes d’intervalle dans la 16e minute de jeu.

Zacharie Dumas a mis un terme à tout espoir de retour du Plastiques Moore en portant la marque 5-1 en début de troisième.

Source: Serge Lamontagne, relationniste