Topo Escalade se prépare pour ouvrir ses portes samedi

Après deux années de préparation, Jenny Dumont Blais, Thomas Pozer et Samuel Beaudoin ouvriront les portes de Topo Escalade ce samedi 6 décembre.

Grimpeurs passionnés, ils souhaitaient ouvrir un centre d’escalade en Beauce. Il aura finalement fallu deux ans pour trouver un local, avoir le financement et le permis de construction puis réaliser la construction en tant que telle. « Ce sont tous des processus vraiment longs. Et il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte », a confié Jenny, en entrevue avec EnBeauce.com.

Dans un grand local vide, ils ont dû tout faire de A à Z. « Dans le local ici il n’y avait rien, pas de murs, pas de plomberie, pas d'électricité, pas de ventilation... Donc c'était quand même long, ça a pris plus de temps que prévu, mais au moins on a notre centre d’escalade! », a souligné la directrice avec enthousiasme. « Je suis tellement contente qu’on ait ça en Beauce! On l’a fait à notre goût, on voulait vraiment que ça soit accessible pour tout le monde, que ce soit les enfants ou les expérimenter. »

Installé au 15150, boulevard Lacroix à Saint-Georges, le centre d’escalade comprend une trentaine de blocs, un pit de 40 pieds de haut, une salle de yoga, un espace détente, un casse-croûte avec des tables, une salle de physiothérapie, des bureaux, des vestiaires et un mur de formation. Les blocs ont été installés par Nomad Walls, une compagnie de Montréal. Il y aura aussi une boutique pour acheter du matériel d’escalade.

« On a vraiment hâte que ça ouvre, mais ce sera pas fini tout de suite. Petit à petit, on va continuer à mettre de la décoration etc. Pour l’instant on focus sur la sécurité. » En effet, une dizaine d’employés est formée en ce moment pour apprendre les normes de sécurité et autres règles essentielles.

« Plus tard, on veut faire beaucoup de petits événements, des ateliers. On veut vraiment évoluer dans notre centre d’escalade. On a tellement de choses qu'on veut offrir. Mais on va commencer par le commencement. On fait les bases. On se construit une fondation solide et après ça on va essayer d'aller viser plus haut et plus loin. »

Événement d’ouverture

Un événement spécial pour l’ouverture au public est organisé ce samedi 6 décembre. Les portes ouvriront dès 15 h.

Une compétition amicale débutera vers 16 h. Chaque bloc vaut des points, plus la voie est difficile, plus elle vaut de points, donc les gens prennent une petite feuille puis écrivent leur score et il y a des prix à gagner (équipements d’escalade). Il est possible de s’inscrire à l’avance, mais ce n’est pas obligatoire.

Des prix de présences seront remis et des animations sont prévues pour la soirée.

Notons que, pour des raisons de sécurité, le pit de ne sera pas ouvert cette journée-là.

Infos pratiques

Topo Escalade sera ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 22 h, puis de 9 h à 22 h la fin de semaine. Il faut simplement vérifier les horaires du temps des Fêtes, car le centre sera fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

Les cours débuteront après les Fêtes.