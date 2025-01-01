Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

À Saint-Georges

Topo Escalade se prépare pour ouvrir ses portes samedi

durée 08h00
2 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Après deux années de préparation, Jenny Dumont Blais, Thomas Pozer et Samuel Beaudoin ouvriront les portes de Topo Escalade ce samedi 6 décembre. 

Grimpeurs passionnés, ils souhaitaient ouvrir un centre d’escalade en Beauce. Il aura finalement fallu deux ans pour trouver un local, avoir le financement et le permis de construction puis réaliser la construction en tant que telle. « Ce sont tous des processus vraiment longs. Et il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte », a confié Jenny, en entrevue avec EnBeauce.com

Dans un grand local vide, ils ont dû tout faire de A à Z. « Dans le local ici il n’y avait rien, pas de murs, pas de plomberie, pas d'électricité, pas de ventilation... Donc c'était quand même long, ça a pris plus de temps que prévu, mais au moins on a notre centre d’escalade! », a souligné la directrice avec enthousiasme. « Je suis tellement contente qu’on ait ça en Beauce! On l’a fait à notre goût, on voulait vraiment que ça soit accessible pour tout le monde, que ce soit les enfants ou les expérimenter. »

Installé au 15150, boulevard Lacroix à Saint-Georges, le centre d’escalade comprend une trentaine de blocs, un pit de 40 pieds de haut, une salle de yoga, un espace détente, un casse-croûte avec des tables, une salle de physiothérapie, des bureaux, des vestiaires et un mur de formation. Les blocs ont été installés par Nomad Walls, une compagnie de Montréal. Il y aura aussi une boutique pour acheter du matériel d’escalade.

« On a vraiment hâte que ça ouvre, mais ce sera pas fini tout de suite. Petit à petit, on va continuer à mettre de la décoration etc. Pour l’instant on focus sur la sécurité. » En effet, une dizaine d’employés est formée en ce moment pour apprendre les normes de sécurité et autres règles essentielles.

« Plus tard, on veut faire beaucoup de petits événements, des ateliers. On veut vraiment évoluer dans notre centre d’escalade. On a tellement de choses qu'on veut offrir. Mais on va commencer par le commencement. On fait les bases. On se construit une fondation solide et après ça on va essayer d'aller viser plus haut et plus loin. »

Événement d’ouverture

Un événement spécial pour l’ouverture au public est organisé ce samedi 6 décembre. Les portes ouvriront dès 15 h. 

Une compétition amicale débutera vers 16 h. Chaque bloc vaut des points, plus la voie est difficile, plus elle vaut de points, donc les gens prennent une petite feuille puis écrivent leur score et il y a des prix à gagner (équipements d’escalade). Il est possible de s’inscrire à l’avance, mais ce n’est pas obligatoire.  

Des prix de présences seront remis et des animations sont prévues pour la soirée.

Notons que, pour des raisons de sécurité, le pit de ne sera pas ouvert cette journée-là. 

Infos pratiques

Topo Escalade sera ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 22 h, puis de 9 h à 22 h la fin de semaine. Il faut simplement vérifier les horaires du temps des Fêtes, car le centre sera fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

Les cours débuteront après les Fêtes. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Tournoi de hockey olympique: dernier droit pour s'inscrire

Publié à 6h00

Tournoi de hockey olympique: dernier droit pour s'inscrire

La période d'inscription entame son dernier droit pour le tournoi de hockey olympique qui se tiendra les 10 et 11 janvier prochains à l’aréna Marcel Dutil de Saint-Gédéon-de-Beauce. Un total de 12 équipes pourront participer à l'événement, dans les classes Participation et Récréation, et chacune d'entre elles sont assurées de jouer au moins trois ...

LIRE LA SUITE
La prolongation sourit deux fois à Montmagny

Publié hier à 11h00

La prolongation sourit deux fois à Montmagny

Un calendrier de cinq rencontres était au programme au cours du dernier week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Les amateurs de hockey senior en ont eu pour leur argent, trois de ces rencontres se terminant en période supplémentaire, le Décor Mercier de Montmagny signant deux gains en prolongation et les Mercenaires de Lotbinière s’imposant en ...

LIRE LA SUITE
Le sentier glacé ouvre aujourd'hui à l’Espace Carpe Diem

Publié hier à 6h00

Le sentier glacé ouvre aujourd'hui à l’Espace Carpe Diem

Le sentier glacé à l’espace Carpe Diem, à Saint-Georges, est accessible à compter d'aujourd'hui, lundi 1er décembre. Les  employés du Service des loisirs et de la culture ont passé la fin de semaine à préparer l’anneau glacé.  Pour les usagers, notez que le sentier glacé sera accessible tous les jours entre 13 h et 21 h.  La Ville de ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge