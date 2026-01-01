Quatre patineuses du CPA Axel brillent à Montmagny

Quatre représentantes du Club de patinage artistique Axel de Saint-Joseph se sont illustrées lors de la compétition Invitation Germaine-Poulin 2026, tenue du 12 au 15 février à Montmagny.

Manon Poulin, de Saint-Georges, a remporté la médaille d’argent dans la catégorie Argent Adulte (35 ans et plus). Dans la même tranche d’âge, Andréanne Sylvain, également de Saint-Georges, est montée sur la plus haute marche du podium en Bronze Adulte (35 ans et plus).

Chez les plus jeunes, Noémie Roy, de Lac-Etchemin, a décroché l’argent dans la catégorie STAR 5 (13 ans et plus), tandis que Sophia Parsil, de Saint-Joseph, a obtenu un ruban or en STAR 2.

La compétition réunissait des patineuses de différentes régions du Québec. Pour le CPA Axel, ces résultats témoignent du travail accompli par les athlètes et l’équipe d’entraîneurs au cours de la saison.