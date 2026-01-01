Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Lors de la compétition Invitation Germaine-Poulin

Quatre patineuses du CPA Axel brillent à Montmagny

durée 14h00
22 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Quatre représentantes du Club de patinage artistique Axel de Saint-Joseph se sont illustrées lors de la compétition Invitation Germaine-Poulin 2026, tenue du 12 au 15 février à Montmagny.

Manon Poulin, de Saint-Georges, a remporté la médaille d’argent dans la catégorie Argent Adulte (35 ans et plus). Dans la même tranche d’âge, Andréanne Sylvain, également de Saint-Georges, est montée sur la plus haute marche du podium en Bronze Adulte (35 ans et plus).

Chez les plus jeunes, Noémie Roy, de Lac-Etchemin, a décroché l’argent dans la catégorie STAR 5 (13 ans et plus), tandis que Sophia Parsil, de Saint-Joseph, a obtenu un ruban or en STAR 2.

La compétition réunissait des patineuses de différentes régions du Québec. Pour le CPA Axel, ces résultats témoignent du travail accompli par les athlètes et l’équipe d’entraîneurs au cours de la saison.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le français refusé au point de presse de Marie-Philip Poulin

Publié hier à 17h00

Le français refusé au point de presse de Marie-Philip Poulin

À la suite de la défaite du Canada face aux États-Unis en finale du hockey féminin aux Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, un incident survenu lors du point de presse de la capitaine Marie-Philip Poulin a provoqué une onde de choc au Québec. En effet, des journalistes québécois présents sur place se sont fait indiquer que les questions ...

LIRE LA SUITE
Le Beauceron Jacob Boucher donne la victoire aux Chevaliers

Publié hier à 14h00

Le Beauceron Jacob Boucher donne la victoire aux Chevaliers

Le dernier week-end d’activités en saison régulière commençait ce soir pour les Chevaliers alors qu’ils accueillaient les Riverains. Ce match était spécial pour les Lévisiens alors qu’il était dans le cadre de la Fondation de l’Hôtel-Dieu-de-Lévis. Par ailleurs, ils ont remis un chèque de 7 000$ à la fondation. Zachary Lainesse est le portier ...

LIRE LA SUITE
Les Condors s’inclinent à Joliette dans un match à rebondissements

Publié hier à 12h00

Les Condors s’inclinent à Joliette dans un match à rebondissements

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont subi un revers de 7-4 ce vendredi soir sur la glace des Prédateurs de Joliette. Après avoir pris les devants en deuxième période, la formation beauceronne a vu les locaux renverser la vapeur dans un engagement charnière qui a fait basculer la rencontre. Après une première période sans but, les Condors ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge