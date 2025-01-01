Deux gains du Familiprix de Saint-Joseph

Un calendrier chargé de cinq rencontres, soit quatre le vendredi 5 décembre et un autre, dimanche après-midi, était une fois de plus à l’affiche ce week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud.

Au terme de ces rencontres, notons les deux victoires du Familiprix de Saint-Joseph qui a inscrit 16 buts tout en n’allouant que quatre pour ainsi reprendre la tête d’un classement général des plus serré.

Le Giovannina s’impose en prolongation

Dans le premier de quatre parties, vendredi soir au Centre récréatif de Saint-Prosper, le deuxième but d’Olivier Beaulieu inscrit à la toute fin de la période de prolongation a propulsé le Giovannina de Sainte-Marie vers un gain de 5-4 sur les Hunters.

Chaque équipe s’est inscrite au pointage en première période, Cédric Poulin donnant les devants aux locaux à forces égales à 7:06 avant que Louis Nadeau ne profite d’un avantage numérique pour égaler la marque, un but inscrit sans aide à 10:44.

Nickolas Morin a redonné l’avance aux Hunters lors d’une supériorité numérique à 6:54 en début de deuxième, les Mariverains répliquant avec deux buts consécutifs pour prendre les devants : Olivier Beaulieu a lui aussi profité d’une punition à l’adversaire pour égaler la marque 2-2 à 12:47, Alexis Côté portant la marque 3-3 pour les visiteurs, sans aide, à 14:05. Cette avance n’a pas duré longtemps puisque Marc-Olivier Labbé, avec son premier but de l’année, créait l’égalité 48 secondes plus tard, sur une passe de Darius Gibson.

Philippe Leclerc, sur un passe de Thomas Leclerc, a porté la marque 4-3 en faveur des visiteurs à 1:37 au début de la troisième, le pointage restant le même jusqu’en fin de troisième, Nickolas Morin forçant la tenue de la prolongation avec son deuxième du match, sans aide, à 19:40. Olivier Beaulieu a finalement tranché le débat alors qu’il ne restait que 10 secondes à jouer à la période de prolongation, lui aussi sans aide.

Grosse soirée pour Gagnon et Larouche

Pendant ce temps à l’aréna de Saint-Charles, des performances de cinq points chacun pour François Gagnon et Alexandre Larouche ont conduit le Décor Mercier de Montmagny vers un gain sans équivoque de 7-3 sur les Éperviers de Saint-Charles.

Chaque équipe a fait bouger les cordages à une reprise en première période, Tyler Cantin donnant les devants aux locaux à 9:11 avant que Jean Daniel Gauthier n’assure la réplique un peu plus d’une minute plus tard, à 10:07. Les joueurs du Décor Mercier ont pris le contrôle du match avec quatre buts sans réplique en période médiane, pour ainsi se forger une avance de 5-1 après 50 minutes de jeu.

François Gagnon a donné l’avance aux visiteurs à 1:23, Pierre-Luc Dion doublant cette avance à 9:08 avant que Gagnon n’inscrive son deuxième de l’engagement et du match à 11:53. Alexandre Larouche a porté la marque 5-1 en faveur des visiteurs à 16:34 avant de remettre cela lors d’un avantage numérique à 6:34 en début de troisième.

Les locaux ont momentanément ramené la marque 6-3 avec deux buts en 22 secondes, soit ceux de Nicolas Egan Dionne à 13:08 et Jérémy Bourdeau à 13:30, les visiteurs tenant bon jusqu’à ce que Justin Bernier ne clore le débat dans un filet désert à 17:19.

Leblond se dresse devant les Mercenaires

Un excellent duel attendait les amateurs au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli puisque le Pavage Jirico et les Mercenaires de Lotbinière, protagonistes de la finale 2025 de la LHCS, en venaient aux prises pour la deuxième fois en une semaine. Après s’être inclinés en fusillade le 28 novembre à Saint-Gilles, les joueurs du Pavage Jirico ont pu compter sur l’excellence de leur gardien Félix-Antoine Leblond qui a repoussé 48 des 50 tirs dirigés vers lui, en route vers un gain de 5-2.

Frédérick Roger-Savard a donné l’avance aux visiteurs à 12:03 en milieu de première période, Émile Labbé créant l’égalité pour Saint-Jean-Port-Joli avant à 18:11 lors d’un avantage numérique.

Chaque équipe a ajouté un but en période médiane, à commencer par le Pavage Jirico qui a pris l’avance 2-1 sur un filet de Nicolas Lamarre à 6:45, une fois de plus en avantage numérique, avant que Mickaël Bélanger ne réplique dans des circonstances similaires à 11:36.

Leblond a été parfait devant la cage des locaux en troisième, arrêtant 21 lancers, ses coéquipiers le récompensant avec trois buts sans réplique. Édouard Ouellet a inscrit ce qui allait devenir le but vainqueur à 4:56, Nicolas Lamarre doublant l’avance des locaux à 16:14. Les Mercenaires ont tenté de mettre de la pression en retirant leur gardien en fin de match, mais en vain, Mathieu Bélanger complétant la marque en inscrivant le 5e but du Pavage Jirico à 18:32 dans un filet désert.

Saint-Joseph triomphe à Saint-Damien...

Dans le dernier match du vendredi soir présenté à l’aréna de Saint-Damien, le Familiprix de Saint-Joseph a effacé un retard de 1-3 après 20 minutes, en route vers un gain de 6-3 sur le Plastiques Moore de Saint-Damien.

Antoine Gaudreau a rapidement donné l’avance aux locaux, complétant une manœuvre de Raphaël Corriveau à 1:16. Émile Côté a porté la marque 2-0 à 11:23, mais un peu moins de quatre minutes plus tard, Maxime Cliche rétrécissait la marque avec son premier de deux buts à 15:21. Émile Côté a restauré l’avance de deux buts aux locaux en inscrivant son deuxième de la période à 16:18, mais le toit de l’aréna est tombé sur la tête des joueurs du Plastiques Moore qui ont vu les Beaucerons prendre l’avantage du match par la suite, ceux-ci marquant cinq buts sans réplique.

Cliche, avec son deuxième du match à 1:26 en début de deuxième, a rétréci l'écart 3-2. Il a ensuite préparé le premier de deux buts de Joé Boutin qui a égalé la marque lors d’un avantage numérique à 8:58 avant d’inscrire ce qui allait devenir le but vainqueur à 10:32.

Zachary Mercier-Busque à 5:05 puis Anthony Boudreau, à 11:02 en troisième, ont marqué pour les Joselois qui ont dominé 45-40 au chapitre des tirs au but. Soulignons que ce match a été des plus tranquille du côté des punitions, seulement trois pénalités mineures ayant été décernées.

... puis écrase le Décor Mercier

Les joueurs du Familiprix de Saint-Joseph étaient de retour en action dimanche après-midi, recevant pour l’occasion la visite du Décor Mercier de Montmagny au Centre Frameco. Menés par le capitaine Jacob Jacques qui a inscrit un tour du chapeau, les Joselois ont écrasé leurs adversaires magnymontois, l’emportant par la marque de 10-2.

Les locaux ont fait plaisir aux 335 spectateurs présents en inscrivant cinq buts dès la période initiale : Jacob Jacques a donné les devants aux siens dès la 39e seconde de jeu, Keven Landry doublant l’avance du Familiprix à 5:49. Anthony Boudreau à 11:11, Alexandre Mathieu à 17:22 et Jacob Jacques, avec son deuxième de la période en avantage numérique, ont tour à tour marqué par la suite.

Les joueurs du Familiprix ont mis le match hors de la portée du Décor Mercier avec trois autres buts en première moitié de période médiane, dont deux en une minute en début d’engagement : Jacob Jacques a tout d’abord complété son tour du chapeau à 3:32, Zachary Mercier-Busque suivant 61 secondes plus tard avec son 4e de l’année. Joé Boutin a porté la marque 8-0 avant que François Gagnon et Alexandre Larouche, les deux vedettes vendredi soir à Saint-Charles, n’assurent la maigre réplique des visiteurs.

Nicolas Mathieu à 1:09 et Mathieu Grenier, à 18:45 en troisième, ont marqué les deux derniers buts du Familiprix qui a dominé 48-35 au chapitre des tirs au but dans ce match.

Classement et statistiques

Avec ces deux victoires, Saint-Joseph (8-3-1) consolide sa position de meneur de la section Ouest et prend la tête du classement général avec 17 points, suivi de près de Saint-Jean-Port-Joli (16 points), meneur de la section Est.

Toujours dans l’Ouest, après le Familiprix, on retrouve Lotbinière en 2e position avec 13 points, suivi de Sainte-Marie et Saint-Prosper avec 9 et 8 points respectivement. Dans l’Est, le Pavage Jirico est suivi de Montmagny (14 points), Saint-Damien (13 points) et Saint-Charles qui ferme la marche à 9 points.

Chez les pointeurs, c’est dorénavant François Gagnon de Montmagny qui domine avec 24 points, dont huit buts, suivi de Serin Ntibashoboye des Mercenaires qui en a 21, deux de mieux qu’Alexandre Larouche de Montmagny.

Prochains matchs

Cinq rencontres seront une fois de plus au programme le week-end prochain. Quatre de ceux-ci auront lieu le vendredi 12 décembre : à 20 h 30, Saint-Damien sera à Montmagny, Saint-Prosper visitera Saint-Jean-Port-Joli et Sainte-Marie sera à Saint-Gilles pour se mesurer aux Mercenaires puis à 21 h, Saint-Joseph recevra la visite des Éperviers de Saint-Charles. Le dimanche 14 décembre, l’action se tournera vers le Centre Caztel de Sainte-Marie alors que le Giovannina recevra la visite des Hunters de Saint-Prosper.

Source Serge Lamontagne, relationniste