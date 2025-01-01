Une patineuse de Lac-Etchemin médaillée de bronze

Anne-Sophie Lessard, patineuse du Club de patinage artistique Axel de Saint-Joseph, a décroché une médaille de bronze lors de la compétition Invitation Henriette-Dionne 2025, qui s’est tenue à Saint-Isidore du 4 au 7 décembre.

Originaire de Lac-Etchemin, la jeune athlète concourait dans la catégorie STAR 4 – 13 ans et plus. Sa performance lui a permis de se démarquer parmi les participantes venues de partout en Chaudière-Appalaches.

Le club a tenu à souligner non seulement cette médaille, mais également l’implication de toutes les patineuses qui ont représenté le CPA Axel avec fierté au cours de cette compétition régionale.