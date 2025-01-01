Nous joindre
Pour enrichir ses installations

Un investissement de 225 000 $ pour moderniser le Mont-Orignal à Lac-Etchemin

durée 16h15
8 décembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

La station de ski du Mont-Orignal, à Lac-Etchemin, bénéficiera d’un coup de pouce de 225 704 $ pour moderniser ses installations et enrichir son offre récréotouristique.

L’annonce a été faite ce lundi 8 décembre par la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbault, et la députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance.

Ce soutien, accordé dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), permettra l’ajout d’une troisième remontée mécanique, l’installation d’un système de billetterie automatisé, l’élargissement des modules d’apprentissage et la mise en place d’un nouveau réseau électrique. Ce dernier favorisera notamment l’enneigement artificiel et un meilleur éclairage pour le ski en soirée.

« Les modifications aux installations permettront à celles-ci d'être plus modernes et attrayantes, en plus de mieux répondre aux besoins des adeptes de ski. C'est assurément un plus grand nombre de personnes qui viendront ici bénéficier d'une expérience hivernale enrichissante! Ce projet, en plus de créer des emplois saisonniers, donne un coup de main à l'économie régionale en attirant davantage de visiteurs dans les commerces du coin, ce qui est particulièrement intéressant en basse saison touristique », a souligné la ministre Guilbault.

Stéphanie Lachance a également salué cet investissement: « Le développement du Mont-Orignal est une excellente nouvelle pour toute la communauté de Bellechasse--Les Etchemins--Lévis. Cet investissement permettra non seulement d'améliorer l'expérience des skieurs, mais aussi de renforcer l'attractivité de notre région. Je suis fière de voir nos partenaires locaux travailler ensemble pour dynamiser notre milieu et offrir aux familles des infrastructures modernes et sécuritaires. C'est un projet qui fera rayonner notre territoire pour de nombreuses années. »

Quant à Daniel Turcotte, président du comité régional de sélection de projets du FRR, il estime que cette annonce illustre « l’engagement de nos acteurs locaux à créer un milieu de vie dynamique et attrayant ».

À noter que la coopérative a annoncé son ouverture pour la saison 2025-2026 dès ce samedi 13 décembre. 

