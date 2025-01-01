Trois équipes en peloton de tête du classement

Après cette grosse fin de semaine d’activités, avec sept matchs disputés, le classement a changé à plusieurs niveaux au sein de la Ligue régionale de hockey.

Ainsi, Windsor domine avec 19 points en 12 matchs, contre 18 points pour les formations de Lac-Mégantic (11 matchs) et Coaticook (12 matchs).

Le club de Princeville a 17 points en 12 matchs, contre 16 en autant de matchs pour La Guadeloupe et Daveluyville.

Louiseville a 13 points en 13 matchs, Saint-Cyrille suit avec avec 8 points en 12 matchs et les formations d’East Angus et Val-des-Sources ferment la marche avec 5 points et aucun point en 13 et 11 matchs, respectivement.

Voici les résultats des confrontations de vendredi, samedi et dimanche.

Coaticook 4 — Windsor 3 (P )

Un but de Donovan Côté inscrit en prolongation a permis au Dynamik Service agricole de Coaticook de l’emporter au compte de 4-3 contre le Desjardins – Wild à Windsor, vendredi soir.

Tommy Roger (7e) et Jonathan Cloutier (3e) avaient permis aux Windsorois de prendre les devants 3-2, en milieu de troisième période, mais Charles-Étienne Lamy (6e) a ramené les deux équipes à égalité avec un peu plus de cinq minutes à faire en troisième période.

Charles Marcoux (1er) a été l’autre buteur pour les Windsorois tandis que Piaget Ntakarutimana (3e) et Nathan Hardy (3e) ont fait de même pour Coaticook.

Ces derniers ont dirigé 53 lancers vers Alex Leclerc qui a été excellent devant le filet de l’équipe dirigée par Denis Roy.

À l’autre bout, Phil-Antoine Trépanier a reçu 32 tirs.

Lac-Mégantic 7 — Val-des-Sources 2

Le Sauro de Lac-Mégantic a pris le premier rang du classement général avec une victoire de 7-2 contre les Nordik Blades à Val-des-Sources.

Charles-Olivier Nadeau a connu sûrement le match de sa vie avec cinq buts ce qui porte son total à 12 cette saison.

Les autres buteurs pour les vainqueurs sont Jérémy Gamache (1er) et Francis Poulin (1er).

La réplique des Nordik Blades est venue de Guillaume Brouillette (2e) et de Jérémy Bélec (3e).

Les Méganticois ont dirigé 41 lancers vers le gardien Drew Morin pendant que Justin Fréchette recevait 26 tirs.

Louiseville 0 —East Angus 6

Le gardien de but des Lumberjacks d’East Angus, Xavier Fisk, a bloqué les 31 tirs dirigés vers lui et son équipe a gagné 6-0 contre les Constructions Côté de Louiseville.

Marc-Antoine Ducharme (3e et 4e) et Marshall Lessard (5e et 6e) ont réussi des doublés dans cette victoire.

Zachary Thibodeau (1er) et Lucas Stevenson (2e) ont complété pour les Lumberjacks qui ont dirigé 26 lancers vers Jonathan Brisson.

La Guadeloupe 2 — Saint-Cyrille 0

Jacob Tremblay a bloqué les 36 rondelles dirigées vers lui dans un important gain du DLC de La Guadeloupe contre le Maçonnerie Lauzière à Saint-Cyrille.

À l’autre bout, Tristan Boileau a été solide aussi ayant reçu 43 lancers et il a été déjoué par Xavier Grondin (4e) et Olivier Jacques (2e) en troisième période.

Samedi

Windsor 5 — Louiseville 2

Une poussée de trois buts en troisième période a permis au Desjardins – Wild de Windsor de l’emporter 5-2 contre les Constructions Côté à Louiseville, samedi soir.

Maxime Drapeau, (4e), Marko Puketa (1er) et Tommy Roger (8e) ont marqué ces buts qui permettent à la troupe de Denis Roy de reprendre le premier rang du classement général de la Ligue régionale de hockey,

David Laroche (5e) et Justin Sanschagrin (1er) ont réussi les autres filets des vainqueurs et la réplique de Louiseville est venue de Gabriel Roberge (2e) et Zacharie Larivière (1er).

Alex Leclerc a été brillant, à nouveau, devant le filet des Windsorois en faisant face à 47 lancers contre 42 pour Olivier Leclair.

Daveluyville 5 — Princeville 4 (P)

Les Cobras de Princeville ont subi un revers de 5-4 en prolongation contre le JB de Daveluyville, samedi soir, au Centre sportif Paul-de-la-Sablonnière.

C’est le cinquième but de la saison de Victor Bernier qui a scellé l’issue du match en prolongation pour couronner une belle remontée des visiteurs.

Oui, remontée car les Cobras avaient pris les devants 4-0 dès la première période avec les buts de Maxime Boisvert (8e), Adam Beauchesne (2e), Charles Boulanger (7e) et Philippe Lecours (8e).

Alexandre Pellerin (5e) a répliqué pour le JB en fin de première période et il a été suivi par Zackary Forcier (6e et 7e) ainsi que par Jordan Fréchette (3e).

Les joueurs des Cobras ont envoyé 23 rondelles vers Justin Boucher tandis que Frédéric Duteau-Labonté recevait 28 tirs.

Dimanche

Coaticook 5 — East Angus 2

Un match était présenté ce dimanche dans la Ligue régionale de hockey et le Dynamik Service agricole de Coaticook a défait les Lumberjacks d’East Angus au compte de 5-2.

Donovan Côté, qui avait été le héros du match à Windsor vendredi soir, a dirigé l’attaque des vainqueurs avec trois buts pour un total de 6 cette saison.

Thomas Fréchette (5e) et Charles-Étienne Lamy (7e) ont inscrit les autres filets des Coaticookois qui ont dirigé 37 tirs vers le gardien Xavier Fisk.

Dominic Pokora (6e) et Jordan Roy (1er) ont répliqué pour les Lumberjacks qui ont lancé à 26 reprises vers le gardien Philippe Dion.