Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Un bilan positif

Une 11e édition réussie pour les Rendez-vous d’hiver à Beauceville

durée 17h00
10 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

La 11ᵉ édition des Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln s’est conclue ce dimanche 8 mars à Beauceville, après près d’un mois d’activités hivernales offertes à la population.

La programmation, organisée par la Ville, proposait une quarantaine d’activités destinées aux familles et aux citoyens de la région.

La dernière activité, intitulée « Tire-toi une bûche », s’est tenue dans la cour de l’école de Léry. Les participants ont pu prendre part à différentes épreuves inspirées du travail forestier, notamment le lancer du sapin et le tir de la hache. De la tire d’érable a également été servie sur place, soulignant l’arrivée de la saison des sucres.

Plusieurs activités se sont déroulées pendant la semaine de relâche. Des ateliers présentés par la Société d’horticulture et d’écologie de Beauceville et le Cercle de Fermières de Beauceville ont attiré des familles, tout comme un ciné-dîner. À la piscine Yvan-Cliche, un bain libre thématique pirates a réuni près de 115 participants.

Parmi les autres événements du programme, la Soirée de la femme tenue le 4 mars au Club de golf de Beauceville a rassemblé environ 180 participantes. L’activité comprenait notamment un souper, une parade de mode et une conférence sur l’entrepreneuriat féminin.

Au total, les Rendez-vous d’hiver proposaient près de 40 activités entre le 8 février et le 8 mars. Certaines nouveautés figuraient à la programmation cette année, dont une danse country à la chapelle Fraser, une conférence de l’horticultrice Marthe Laverdière, ainsi qu’une séance de yoga en formule « blacklight ».

D’autres activités déjà bien établies, comme l’après-midi familial Luc Provençal et la Soirée lumières Mix 99,7, étaient également de retour.

Selon les organisateurs, la participation de la population et l’implication des organismes et bénévoles ont contribué au succès de cette édition, qui visait à offrir des activités hivernales accessibles à la communauté.

À lire également

Fin de saison pour les Rendez-vous d'hiver Beauce Auto

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Cool FM conclut sa saison par une défaite serrée face à Sorel-Tracy

Publié hier à 16h15

Le Cool FM conclut sa saison par une défaite serrée face à Sorel-Tracy

Le Cool FM de Saint-Georges s’est incliné 2-1 ce dimanche au Centre sportif Lacroix-Dutil face aux Éperviers de Sorel-Tracy, lors du dernier match de la saison régulière. Dans une rencontre fermée qui s’est décidée en troisième période, les Beaucerons ont ouvert la marque avant de voir les visiteurs répliquer et profiter d’un avantage numérique ...

LIRE LA SUITE
Les Chevaliers s’envolent vers le prochain tour

Publié hier à 15h00

Les Chevaliers s’envolent vers le prochain tour

Avec deux gains au premier tour, les Chevaliers se dirigeaient vers les portes du Bas-Saint-Laurent, samedi, pour tenter de terminer la série demi-finale de division contre les Albatros de Rivière-du-Loup au sein de la Ligue de hockey M18 AAA. Rares sont les premières périodes tranquilles dans cette série de divisions, mais en ce troisième match, ...

LIRE LA SUITE
Louis-David Veilleux choisi joueur de l’année chez l'Assurancia Beauce-Sud

Publié hier à 10h30

Louis-David Veilleux choisi joueur de l’année chez l'Assurancia Beauce-Sud

Le défenseur Louis-David Veilleux a été nommé joueur de l’année chez l'Assurancia Beauce-Sud, équipe qui évolue au sein de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches. Il a comptabilisé le plus grand nombre de points des nominations d'étoile par match. Par ailleurs, Mathieu-Olivier Paquet a été le meilleur marqueur et pointeur de ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge