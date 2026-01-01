Une 11e édition réussie pour les Rendez-vous d’hiver à Beauceville

La 11ᵉ édition des Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln s’est conclue ce dimanche 8 mars à Beauceville, après près d’un mois d’activités hivernales offertes à la population.



La programmation, organisée par la Ville, proposait une quarantaine d’activités destinées aux familles et aux citoyens de la région.

La dernière activité, intitulée « Tire-toi une bûche », s’est tenue dans la cour de l’école de Léry. Les participants ont pu prendre part à différentes épreuves inspirées du travail forestier, notamment le lancer du sapin et le tir de la hache. De la tire d’érable a également été servie sur place, soulignant l’arrivée de la saison des sucres.

Plusieurs activités se sont déroulées pendant la semaine de relâche. Des ateliers présentés par la Société d’horticulture et d’écologie de Beauceville et le Cercle de Fermières de Beauceville ont attiré des familles, tout comme un ciné-dîner. À la piscine Yvan-Cliche, un bain libre thématique pirates a réuni près de 115 participants.

Parmi les autres événements du programme, la Soirée de la femme tenue le 4 mars au Club de golf de Beauceville a rassemblé environ 180 participantes. L’activité comprenait notamment un souper, une parade de mode et une conférence sur l’entrepreneuriat féminin.

Au total, les Rendez-vous d’hiver proposaient près de 40 activités entre le 8 février et le 8 mars. Certaines nouveautés figuraient à la programmation cette année, dont une danse country à la chapelle Fraser, une conférence de l’horticultrice Marthe Laverdière, ainsi qu’une séance de yoga en formule « blacklight ».

D’autres activités déjà bien établies, comme l’après-midi familial Luc Provençal et la Soirée lumières Mix 99,7, étaient également de retour.

Selon les organisateurs, la participation de la population et l’implication des organismes et bénévoles ont contribué au succès de cette édition, qui visait à offrir des activités hivernales accessibles à la communauté.