Avant d'entamer les séries

Les Condors concluent leur saison régulière par une défaite face à Valleyfield

11 mars 2026
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont terminé leur saison régulière jeudi 5 mars avec un revers de 6-3 contre les Braves de Valleyfield. Dans un match où l’attaque s’est animée rapidement, les Braves ont pris le contrôle en première période avant de résister au retour des Beaucerons.

Les Braves ont frappé dès les premières secondes du match, ouvrant la marque seulement huit secondes après la mise au jeu initiale. Les Condors ont rapidement répondu grâce à Alexis Gagné, qui a marqué en désavantage numérique pour créer l’égalité.

Valleyfield a toutefois repris l’avantage avant de connaître une séquence offensive productive. Trois buts en l’espace de quelques minutes ont permis aux Braves de se bâtir une avance de 4-1. Logan Poulin a réduit l’écart en avantage numérique avant la fin de l’engagement, ramenant la marque à 4-2.

Après une deuxième période où Samuel Fréchette a porté la marque à 5-2 pour les Braves, les Condors ont tenté de relancer l’attaque en troisième période. Logan Poulin a inscrit son deuxième but du match pour réduire l’écart, mais Valleyfield a confirmé la victoire en fin de rencontre grâce à un but en avantage numérique.

Poulin a été l’un des joueurs les plus actifs offensivement pour les Condors avec deux buts dans la rencontre, tandis qu’Alexis Gagné a également contribué au pointage.

Une saison solide pour les Condors

Malgré cette défaite pour conclure le calendrier régulier, les Condors terminent la saison au quatrième rang du classement général avec 61 points, grâce à une fiche de 29 victoires contre 16 défaites.

Les Beaucerons amorceront maintenant les séries éliminatoires contre les Prédateurs de Joliette dans une série quatre de sept.

Les deux premiers matchs auront lieu à Saint-Georges, le samedi 14 mars à 19 h et le mercredi 18 mars à 20 h. La série se transportera ensuite à Joliette pour les troisième et quatrième rencontres, prévues le vendredi 20 mars et le dimanche 22 mars.

