Trois patineuses du CPA Axel honorées à l’Invitation Thetford

Trois patineuses du Club de patinage artistique Axel de Saint-Joseph-de-Beauce se sont illustrées lors de la compétition Invitation Thetford 2026, qui s’est déroulée du 6 au 8 mars à Thetford Mines.

Amélia Leclerc, de Vallée-Jonction, a remporté deux médailles dans ses catégories. Elle a décroché le bronze dans la catégorie Or Adulte (moins de 35 ans) ainsi que l’argent dans la catégorie Artistique STAR 7.

Anne-Sophie Lessard, originaire de Lac-Etchemin, est montée sur la plus haute marche du podium en remportant la médaille d’or dans la catégorie STAR 4 (13 ans et plus).

De son côté, Élodie Quirion, de Saint-Joseph-de-Beauce, a obtenu un ruban or dans la catégorie STAR 2.