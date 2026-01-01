Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Saint-Joseph-de-Beauce

Trois patineuses du CPA Axel honorées à l’Invitation Thetford

durée 09h00
11 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Trois patineuses du Club de patinage artistique Axel de Saint-Joseph-de-Beauce se sont illustrées lors de la compétition Invitation Thetford 2026, qui s’est déroulée du 6 au 8 mars à Thetford Mines.

Amélia Leclerc, de Vallée-Jonction, a remporté deux médailles dans ses catégories. Elle a décroché le bronze dans la catégorie Or Adulte (moins de 35 ans) ainsi que l’argent dans la catégorie Artistique STAR 7.

Anne-Sophie Lessard, originaire de Lac-Etchemin, est montée sur la plus haute marche du podium en remportant la médaille d’or dans la catégorie STAR 4 (13 ans et plus).

De son côté, Élodie Quirion, de Saint-Joseph-de-Beauce, a obtenu un ruban or dans la catégorie STAR 2.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une 11e édition réussie pour les Rendez-vous d’hiver à Beauceville

Publié hier à 17h00

Une 11e édition réussie pour les Rendez-vous d’hiver à Beauceville

La 11ᵉ édition des Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln s’est conclue ce dimanche 8 mars à Beauceville, après près d’un mois d’activités hivernales offertes à la population. La programmation, organisée par la Ville, proposait une quarantaine d’activités destinées aux familles et aux citoyens de la région. La dernière activité, ...

LIRE LA SUITE
Le Cool FM conclut sa saison par une défaite serrée face à Sorel-Tracy

Publié le 9 mars 2026

Le Cool FM conclut sa saison par une défaite serrée face à Sorel-Tracy

Le Cool FM de Saint-Georges s’est incliné 2-1 ce dimanche au Centre sportif Lacroix-Dutil face aux Éperviers de Sorel-Tracy, lors du dernier match de la saison régulière. Dans une rencontre fermée qui s’est décidée en troisième période, les Beaucerons ont ouvert la marque avant de voir les visiteurs répliquer et profiter d’un avantage numérique ...

LIRE LA SUITE
Les Chevaliers s’envolent vers le prochain tour

Publié le 9 mars 2026

Les Chevaliers s’envolent vers le prochain tour

Avec deux gains au premier tour, les Chevaliers se dirigeaient vers les portes du Bas-Saint-Laurent, samedi, pour tenter de terminer la série demi-finale de division contre les Albatros de Rivière-du-Loup au sein de la Ligue de hockey M18 AAA. Rares sont les premières périodes tranquilles dans cette série de divisions, mais en ce troisième match, ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge