De retour en fin de semaine prochaine

Le Cool FM battu par les Marquis de Jonquière

durée 10h00
3 janvier 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le Cool FM de Saint-Georges s’est incliné 5 à 3 face aux Marquis de Jonquière, ce vendredi soir au Palais des sports de Saguenay, devant une foule de 1 521 spectateurs.

La formation beauceronne avait pourtant bien amorcé la rencontre. Dylan Champagne a ouvert la marque dès la 3e minute de jeu en première période, mais Mathieu Lemay a permis aux Marquis de créer l’égalité avant la pause.

Le Cool FM a repris l’avance au deuxième engagement grâce aux buts de Cédrick Chagnon et de William Leblanc, portant le pointage à 3-1. Toutefois, les Marquis ont répliqué avec force en fin de période en inscrivant trois buts consécutifs, dont deux en avantage numérique, pour prendre les devants 4-3.

En troisième période, Jérôme Gravel a scellé l’issue du match en marquant dans un filet désert à 18:52, confirmant la victoire de Jonquière.

Les trois étoiles de la rencontre ont toutes été attribuées à des joueurs des Marquis : Jérôme Gravel, Samuel Desgroseilliers et Marc-André Therrien.

L’équipe de Saint-Georges reste satisfaite de sa performance compte tenu d’un effectif réduit à ce match. Elle sera de retour sur la glace vendredi prochain à Thetford, avant d’accueillir Laval samedi. 

