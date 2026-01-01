Nous joindre
Une 30e victoire cette saison pour les Chevaliers

durée 14h00
23 février 2026
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Mathieu Caron

La dernière partie de la saison était aux portes du circuit Lévesque de la Ligue de hockey M18 AAA, et pour ce faire, les Chevaliers se dirigeaient vers la région de Montréal, dimanche, pour disputer la victoire contre le Phénix du Collège Esther-Blondin.

Nathan Gagnon sera le portier alors que son vis-à-vis est Yundi Caï. 

Assuré d’affronter les Albatros en première ronde des séries éliminatoires, le match se voulait symbolique pour Lévis afin d’aller chercher une 30ᵉ victoire cette saison.

Ça commence plutôt bien alors que Benjamin Corso marque son 10ᵉ de la saison en avantage numérique. Quatre minutes plus tard, le vétéran Simon Chartier bat Caï. Le Phénix réduit l’écart à leur tour en avantage numérique, un but de Raphaël Tétreault. Le petit numéro 84 des Chevaliers enfile le 3ᵉ des siens, des passes sont accordées à Boucher et Corso. Le Phénix ne lâche pas le morceau et réduit de nouveau l’écart avec le but de Pierre-Alexandre Lemieux. Après 20 minutes de jeu, 3-2 Lévis. 

Le reste de la partie est l’affaire des Chevaliers alors qu’ils ne regardent plus derrière. Tout d’abord, Alex Duguay-Caron marque son 9ᵉ de la campagne. Malyk Côté se met du festin offensif alors qu’il profite d’une passe latérale de Simon Chartier pour battre le cerbère du Phénix. Un sixième but est inscrit dans ce 42e match de la saison alors que Jonathan St-Hilaire marque son 13ᵉ de la saison. 6-2 après 40 minutes de jeu. 

Plus que 20 minutes à jouer à la partie que Jacob Boucher marque dans son 126ᵉ match consécutif avec les Chevaliers. En désavantage numérique, Noah O’Connell déjoue Gagnon, mais le Phénix ne réussit pas à revenir dans la partie. 

La marque finale, 7-3 Lévis. Dans l'ordre, les trois étoiles de la rencontre ont été les Chevaliers Jacob Boucher et Benjamin Corso, ainsi que Raphael Tétreault, du Phénix 

Le prochain match face aux Albatros du CollègeNotre-Dame aura lieu le mercredi 4 mars à l’aréna de Lévis. Cet affrontement marquera le début des séries éliminatoires de la Coupe Jimmy-Ferrari. 

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18 AAA 

Photos : Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18 AAA

