L’Assurancia Beauce-Sud éliminé en quart de finale

Dans la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches, l’Assurancia Beauce-Sud a été éliminé en quatre matchs dans sa série quart de finale contre Lévis.

La dernière partie s’est soldé par un pointage de 4 à 2, le quatrième but ayant été inscrit dans un filet désert. Cette rencontre a vu les deux gardiens dominer de part et d’autre.

«On a tiré presque 50 fois lors de ce match. On n’a pas été opportunistes, mais on a compétitionné jusqu’à la fin et ça, je dois lever mon chapeau à mes joueurs. Surtout qu’on était privé de trois de nos meilleurs, lors de cette rencontre. La série précédente contre Disraeli a laissé des traces: on avait plusieurs joueurs incommodés par des bobos», a commenté l'entraîneur-chef, Stéphane Poulin.

Il dressera prochainement son bilan de saison.



