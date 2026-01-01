Ligue M25: le Paw Paw Saint-Georges en échappe une

Une seule partie était au programme en fin de semaine passée pour le Paw Paw de St-Georges. Le Paw Paw s'est incliné face aux Rapides de Beauce-Nord pour seulement sa deuxième défaite de la saison en 18 parties.

Le Paw Paw a dominé la première période avec des attaques répétées mais le gardien des Rapides ne laisse rien passer et la période s'est terminé 1 à 0 en faveur des Rapides.

Début de deuxième période brouillon du côté de St-Georges alors que les Rapides inscrivent 3 buts en 5 minutes pour rapidement prendre les devants 4 à 0. Pour cette fois-ci, le Paw Paw est incapable de remonter la pente et s'incline 7 à 2.

« Cette partie est à placer aux oubliettes, commente Pierre Poulin l'entraîneur-chef du Paw Paw, il y a trop eu d'erreurs dans notre zone. On tourne la page et on recommence. »

L'équipe sera de retour sur la glace du Centre sportif Lacroix-Dutil ce vendredi 27 février à 20h contre le Belay Construction. Cette partie devait avoir lieu la semaine passée mais a été remise cette semaine.

On se rappelle que Belay Construction avait donné la première défaite de la saison à l'équipe de Saint-Georges juste avant le congé des fêtes.