Face aux Rapides de Beauce-Nord

Ligue M25: le Paw Paw Saint-Georges en échappe une

24 février 2026
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Pierre Poulin

Une seule partie était au programme en fin de semaine passée pour le Paw Paw de St-Georges. Le Paw Paw s'est incliné face aux Rapides de Beauce-Nord pour seulement sa deuxième défaite de la saison en 18 parties.

Le Paw Paw a dominé la première période avec des attaques répétées mais le gardien des Rapides ne laisse rien passer et la période s'est terminé 1 à 0 en faveur des Rapides.

Début de deuxième période brouillon du côté de St-Georges alors que les Rapides inscrivent 3 buts en 5 minutes pour rapidement prendre les devants 4 à 0. Pour cette fois-ci, le Paw Paw est incapable de remonter la pente et s'incline 7 à 2.

« Cette partie est à placer aux oubliettes, commente Pierre Poulin l'entraîneur-chef du Paw Paw, il y a trop eu d'erreurs dans notre zone. On tourne la page et on recommence. »

L'équipe sera de retour sur la glace du Centre sportif Lacroix-Dutil ce vendredi 27 février à 20h contre le Belay Construction. Cette partie devait avoir lieu la semaine passée mais a été remise cette semaine.

On se rappelle que Belay Construction avait donné la première défaite de la saison à l'équipe de Saint-Georges juste avant le congé des fêtes.

