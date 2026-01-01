Un retour au jeu infructueux pour les Chevaliers

Après s’être fait blanchir vendredi soir, l’équipe lévisienne retrouvait l’action dans la région de l’Estrie alors que les Cantonniers de Magog recevaient les Chevaliers dans un match de la Ligue de hockey M18 AAA.

Nathan Gagnon est le portier lévisien. Noah Saint-Phard est l’homme de confiance de Samuel Colard.

On a peine à retrouver le style de jeu des Chevaliers d’avant la période des fêtes alors depuis le retour au jeu. Les Cantonniers sont les premiers à s'inscrire au tableau alors que Zach Couture y va d’un effort individuel pour battre Nathan Gagnon à 13 :38. Moins de trois minutes plus tard, Magog double son avance avec le but de Yoan Carrier. En retard par deux, Lévis doit marquer rapidement pour éviter que l’écart se creuse et c’est Malyk Côté qui inscrit son 15ᵉ de la campagne. 2-1 pour les Cantonniers après 20 minutes de jeu.

Les périodes se suivent et se ressemblent alors que Magog réussit à déjouer deux fois plutôt qu’une la défensive lévisienne. Tout d’abord, Noah Paxton marque à la suite d'une passe de Justin Massé. Quelques minutes plus tard, Elliott Belzil marque pour porter la marque à 4-1. En fin de période, ce même Belzil se voit décerner une punition de partie suite à un coup à la tête du numéro 8 des Chevaliers, Jonathan St-Hilaire.

Magog réussit à se défendre pendant 5 minutes de désavantage numérique, ce qui donne du fil à retordre aux Lévisiens. Il faut attendre à la mi-chemin de la troisième période pour voir un réveil des Chevaliers. Ludovic Plante déjoue le gardien magogois. Les Cantonniers ne voudront certainement pas laisser leur opposant revenir dans la partie et c’est ce que Ylan Verpaelst réussit à faire immédiatement en déjouant le portier de Lévis. Ludovic Plante ne compte pas terminer le travail de cette façon alors qu’il profite d’une belle passe de Malek Bélanger pour réduire de nouveau l’écart. Avec 6 patineurs, Benjamin Corso donne espoir à son équipe en marquant le quatrième des siens, mais il est trop peu trop tard puisque le cerbère des Cantonniers ferme la porte sur la dernière attaque lévisienne.

Le pointage final, 5-4 pour Magog. Dans l'ordre, les étoiles du match sont les Cantonniers Noah Paxton et Yoan Carrier, et le Chevalier, Malyk Côté.

Une semaine chargée attend les protégés de Pier-Luc Giguère alors que trois parties à domicile sont à l’affiche. Le premier de celui-ci : mercredi 14 janvier, les Élites de Jonquière seront les visiteurs à 19 h 30 à l’aréna de Lévis.

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis