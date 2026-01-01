Les Mercenaires en tête d’un classement général serré

L’action battait son plein à nouveau en fin de semaine, alors que cinq rencontres étaient au programme dans la Ligue de hockey Côte-Sud.

Après ces cinq rencontres, les Mercenaires de Lotbinière occupent seuls le classement général de la LHCS avec 23 points, devançant Saint-Jean-Port-Joli et Montmagny par deux et trois points respectivement, ayant un match en main sur les deux formations. Le classement général demeure des plus serré alors que Saint-Joseph occupe le 4e rang avec 19 points contre 17 pour Saint-Damien, 15 pour Saint-Charles et Sainte-Marie et 10 pour Saint-Prosper.

Match de fous à Saint-Prosper

La fin de semaine d’activités s’est amorcée par une visite du Plastiques Moore de Saint-Damien au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper, les Bellechassois ayant rendez-vous avec les Hunters. C’est sous le signe de l’offensive que s’est déroulé ce match, les Hunters signant finalement un gain de 9-7, leur troisième de la saison seulement.

Le joueurs du Plastiques Moore ont amorcé le match en force, prenant les devants 2-0 grâce à des filets de Maxime Aubin à 3:23 et Xavier Martel à 8:02, sans aide. Les Hunters se sont ressaisis, prenant même les devants 3-2 avec trois buts sans réplique en 69 secondes : Bryan Lemieux sur une échappée à 12:56, Jacob Roy-Lalonde à 13:16 puis Mario Boilard, avec son troisième de l’année à 14:05, ont renversé la vapeur pour les locaux qui se sont donné une avance de deux buts tôt en deuxième par l’entremise de Louis-Philippe Pouliot à 3:05.

Une fois cette tempête passée, les joueurs du Plastiques Moore ont à leur tour répondu à cette poussée offensive des Hunters avec trois buts rapides pour reprendre les devants : Antoine Goudreau à 7:21 et Xavier Martel, avec son deuxième du match à 7:39 ont permis au Plastiques Moore de créer l’égalité, Maxime Aubin complétant cette poussée des visiteurs avec son deuxième du match également à 8:18.

Cédric Poulin a permis aux Hunters de rentrer au vestiaire avec une égalité de 5-5 en inscrivant son premier du match à 19:40, laissant ainsi entrevoir une excellente troisième période. Chose promise chose due alors que les deux gardiens ont continué à voir des étoiles, six autres buts étant inscrits avant la fin de l’engagement.

Cédric Poulin, avec son deuxième de la rencontre, a redonné les devants aux Hunters à 7:01, Raphaël Corriveau répliquant avec son 13e de la saison pour le Plastiques Moore 47 secondes plus tard. Mario Boilard avec son deuxième du match à 9:23 et William Poulin, en vertu d’un avantage numérique à 11:59, ont relancé les Hunters en avance pour de bon, ce qui n’a pas empêché Tristan Laflamme de tenter une dernière relance pour les visiteurs 62 secondes plus tard.

Les joueurs des Hunters ont repoussé les attaques subséquentes du Plastiques Moore, Justin Deblois confirmant la victoire des siens en marquant dans un filet désert à 19:48.

Les Mercenaires s’imposent à domicile

Pendant ce temps au Centre récréatif de Saint-Gilles, les Mercenaires de Lotbinière ont pris, seul, la tête du classement général du circuit en signant un gain de 5-2 sur le Décor Mercier de Montmagny devant 450 spectateurs.

Les Mercenaires ont passé leur message dès la période initiale alors qu’ils prenaient les devants 3-0. L’attaque a été lancée par Serin Ntibashoboyé qui a inscrit son 11e de la saison à 1:58, ses coéquipiers profitant ensuite de deux avantages numériques pour prendre les devants 3-0 ; Mickaël Bélanger a porté la marque 2-0 à 4:32 puis à 12:50, Jordan Hewey inscrivait son 11e de l’année, lui aussi, sur des aides de Bélanger et Ntibashoboyé.

Les joueurs du Décor Mercier ont montré des dents en deuxième avec deux buts de François Gagnon à 1:03 et Pierre-Luc Dion à 12:07, Jordan Pitt s’assurant de ramener l’écart à deux buts p après le filet de Dion, son 8e inscrit sans aide à 13:14.

Louis-Philippe Lessard, assisté de Guillaume Linteau et de Srin Ntibashoboyé, une fois de plus, a concrétisé la victoire des Mercenaires qui ont dominé 43-31 au chapitre des tirs au but, la victoire allant à la fiche de Ludovic Boisvert.

Victoire des Éperviers à domicile

Après avoir subi la défaite le week-end dernier à Montmagny, les joueurs des Éperviers de Saint-Charles retrouvaient leurs partisans vendredi soir en recevant la visite des co-meneurs (à ce moment) au classement général, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli. Les Bellechassois ont fait plaisir à leurs partisans en signant un gain serré de 3-2.

Alexi Hudon a donné l’avance aux locaux en inscrivant le seul but de la période initiale à 6:42, Tyler Cantin profitant d’un avantage numérique à 5:25 en deuxième pour doubler l’avance des Éperviers. Jean-Philippe Bisson, sur une aide d’Émile Lambert, a permis au Pavage Jirico d rétrécir l’écart 93 secondes plus tard, la marque restant la même jusqu’en début de troisième période alors que Frédérick Couture créait l’égalité pour les visiteurs à 5:59.

Bien que dominés 10-13 au chapitre des tirs au but lors de cet engagement, les joueurs des Éperviers ont repris ls devants pour de bon lorsque Charles Bergeron a inscrit ce qui allait devenir le but de la victoire à 13:02 en avantage numérique, complétant alors un manœuvre de Gabriel Bouchard et Tyler Cantin.

Le gardien Mikaël Grenier a connu un fort match pour les Éperviers, repoussant 27 des 29 tirs dirigés vers lui dans la victoire.

Confrontation beauceronne à l’avantage du Familiprix

Dans le dernier match de la soirée présenté vendredi soir au Centre Frameco de Saint-Joseph, le brio du gardien Hubert Morin, jumelé aux quatre points de Jacob Jacques (quatre passes), a permis au Familiprix de Saint-Joseph de vaincre leurs opposants de la route 173, le Giovannina de Sainte-Marie, par la marque de 4-3.

Les Joselois ont pris les devants 2-0 en première alors qu’Alexandre Mathieu en avantage numérique, à 5:36, puis Anthony Boudreau, à 13:56, trompaient tour à tour la vigilance du gardien Jean-Philip Fecteau. Alex Falardeau a permis au Giovannina de rétrécir l’écart à un seul but à 13:54 en deuxième puis à 4:28 en troisième, Bobby Cadorette marquait ce qui allait devenir le but de la victoire, assisté de Maxime Cliche et Jacob Jacques.

Samuel Landry, avec son 4e de l’année, a rétréci l’écart 3-2 à 7:12, Raphaël Breton inscrivant le but d’assurance dans un filet désert à 19:20.

Comme on le mentionnait précédemment, le gardien Hubert Morin a été la grande vedette individuelle de cette rencontre, repoussant 53 des 56 tirs dirigés vers lui par les joueurs du Giovannina, dont 20 en troisième période. Jean-Philip Fecteau a subi le revers, cédant à quatre reprises sur 41 tirs du Familiprix.

Victoire du Giovannina à domicile

Dans le dernier match de la fin de semaine présenté le dimanche 11 février dernier au Centre Caztel de Sainte-Marie, le Giovannina recevait la visite des Hunters de Saint-Prosper qui tentaient de remporter un deuxième gain en 48 heures au cours du week-end, ce qui ne s’est finalement pas produit, le Giovannina signant un gain de 6-3.

Le Giovannina a ouvert la marque par l’entremise d’Anthony Dumont qui a inscrit son deuxième de la saison à 9:12 en première, Bryan Lemieux répliquant à 19:03 avec son premier de la rencontre, avant de donner les devants 2-1 aux Hunters dès la 31e seconde de jeu en deuxième.

Loius Nadeau a égalé la marque avec un filet sans aide 43 secondes plus tard, à 1:14, Yannick Drouin redonnant les devants au Giovannina en toute fin d’engagement, à 18:21.

Louis Nadeau, avec son deuxième du match à 5:49 en troisième, a marqué ce qui allait devenir le filet vainqueur pour les Mariverains. Jérémy Roy ajoutant à cette avance à 8:00.

William Poulin a rétréci l’écart 5-3 lors d’un avantage numérique à 11:33, Jérémy Roy complétant la marque pour les vainqueurs avec un filet sans aide, son deuxième de l’engagement, à 15:59.

Prochains matchs

Soulignons qu’un calendrier de quatre rencontres sera présenté le week-end prochain. Deux de ceux-ci auront lieu le vendredi 16 janvier à 20 h 30 alors que Sainte-Marie sera à Saint-Jean-Port-Joli et que Lotbinière visitera les Hunters à Saint-Prosper.

Le lendemain, nous aurons droit à un autre affrontement 100 % bellechassois alors que Saint-Charles visitera Saint-Damien à 19 h 30 et que les Mercenaires se rendront à Montmagny pour se mesurer au Décor Mercier, match qui débutera à 20 h 30.