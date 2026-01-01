Nous joindre
L’Assurancia de Beauce-Sud a fait preuve de résilience en fin de semaine

12 janvier 2026
Par Salle des nouvelles

L’Assurancia de Beauce-Sud a disputé deux rencontres en fin de semaine dernière, démontrant résilience et engagement malgré un effectif limité.

Vendredi soir, l’équipe était en visite à Lotbinière, où elle s’est inclinée par la marque de 7 à 3. Malgré la défaite, la formation a livré une bonne performance en évoluant avec seulement trois défenseurs réguliers et un alignement de 14 joueurs.

Dimanche soir, Beauce-Sud était de retour en action à Montmagny et a signé une importante victoire de 5 à 4. Gabriel Leblanc a connu une soirée remarquable en inscrivant trois buts. Raphaël Paquet et Samuel Landry ont également touché la cible. Devant le filet, Hubert Tougas a été solide et a récolté la victoire. Les deux équipes ont terminé la rencontre avec 35 tirs au but chacune.

Privée de plusieurs joueurs en raison de blessures et d’absences diverses, l’équipe a su exécuter le plan de match à la perfection.  

« On a eu un bon meeting. Les gars ont été engagés du début à la fin. On a joué comme les Devils des années 90 et je lève mon chapeau aux joueurs présents ce soir », a souligné l’entraîneur après la rencontre.

Gabriel Leblanc, qui célébrait également son anniversaire, a été nommé joueur du match.

L’équipe se dirigera maintenant vers Clermont, où elle participera au tournoi de Charlevoix la semaine prochaine. Ils joueront leur premier match vendredi midi.

