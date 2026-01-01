Le Paw Paw de Saint-Georges rebondit après une première défaite

Nous joindre
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Pierre Poulin

Après un début de saison parfait avec neuf victoires consécutives, le Paw Paw de Saint-Georges a connu sa première défaite le 20 décembre dernier, s’inclinant 6 à 3 face au Bellay Construction de Beauce-Etchemins.

L’équipe n’a toutefois pas tardé à retrouver son rythme. La fin de semaine dernière, les Georgiens ont signé deux victoires convaincantes.

Le samedi à l’aréna de Beauceville, Félix Labbé et Alexandre Auclair ont chacun inscrit deux buts dans un gain de 4 à 2. Zachary Talbot s’est distingué avec quatre passes, tandis que Louis-Philippe Bolduc a été solide devant le filet en troisième période.

Le lendemain à Lévis, le Paw Paw affrontait Lévis 2, meneur de la division Rive-Sud, dans une rencontre très attendue. Malgré un alignement réduit à sept attaquants et cinq défenseurs, les Beaucerons ont offert tout un spectacle à l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard, s’imposant 8 à 1 grâce à un festival offensif amorcé en deuxième période. Samuel Larochelle et Félix Labbé ont chacun récolté deux buts et deux passes.

L’entraîneur Pierre Poulin n’a pas caché sa fierté : « Devant l’adversité, ils ont répondu présents. Tous, sans exception, ont élevé leur jeu d’un cran. Merci aux joueurs affiliés qui ont également répondu présents : Justin Veilleux, Justin Boucher-Bernard et Éliot Grondin. »

Avec ces deux victoires, le Paw Paw confirme sa place parmi les équipes à surveiller cette saison dans cette nouvelle ligue M25.

