Le Paw Paw de Saint-Georges rebondit après une première défaite

Après un début de saison parfait avec neuf victoires consécutives, le Paw Paw de Saint-Georges a connu sa première défaite le 20 décembre dernier, s’inclinant 6 à 3 face au Bellay Construction de Beauce-Etchemins.

L’équipe n’a toutefois pas tardé à retrouver son rythme. La fin de semaine dernière, les Georgiens ont signé deux victoires convaincantes.

Le samedi à l’aréna de Beauceville, Félix Labbé et Alexandre Auclair ont chacun inscrit deux buts dans un gain de 4 à 2. Zachary Talbot s’est distingué avec quatre passes, tandis que Louis-Philippe Bolduc a été solide devant le filet en troisième période.

Le lendemain à Lévis, le Paw Paw affrontait Lévis 2, meneur de la division Rive-Sud, dans une rencontre très attendue. Malgré un alignement réduit à sept attaquants et cinq défenseurs, les Beaucerons ont offert tout un spectacle à l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard, s’imposant 8 à 1 grâce à un festival offensif amorcé en deuxième période. Samuel Larochelle et Félix Labbé ont chacun récolté deux buts et deux passes.

L’entraîneur Pierre Poulin n’a pas caché sa fierté : « Devant l’adversité, ils ont répondu présents. Tous, sans exception, ont élevé leur jeu d’un cran. Merci aux joueurs affiliés qui ont également répondu présents : Justin Veilleux, Justin Boucher-Bernard et Éliot Grondin. »

Avec ces deux victoires, le Paw Paw confirme sa place parmi les équipes à surveiller cette saison dans cette nouvelle ligue M25.