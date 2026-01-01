Nous joindre
Victoire sans équivoque pour les Chevaliers, face à Jonquière

durée 10h00
15 janvier 2026
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA

Ce mercredi soir, les Chevaliers de Lévis jouaient leur cinquième et dernière partie en saison contre les Élites de Jonquière.

Les Élites s’inscrivent rapidement au tableau avec le filet de Madison Bouchard. Ils tentent bien de venir à Lévis afin de jouer les trouble-fêtes, mais le vétéran Bêty en décide autrement alors qu’il nivelle la marque avec son 12ᵉ de la saison.

Les Chevaliers sortent du vestiaire avec le couteau entre les dents et reviennent avec quatre buts. Logan Bêty déjoue Marc-Olivier Pilote. À 7 :01, Simon Chartier s’échappe et décoche un boulet qui ne donne aucune chance aux Jonquiérois. L’attaque roule à plein régime pour Lévis, Loïk Poulin et Anthony Breton sont les deux autres buteurs au second vingt.

Le festival offensif se poursuit pour les Chevaliers avec trois filets supplémentaires. Enzo Roy effectue une percée offensive pour décocher un tir dans la lucarne par-dessus l’épaule droite du gardien. Simon Chartier marque son 2ᵉ de la partie et Malyk Côté noircit la feuille de pointage. En fin de partie, Samuel Côté des Élites marque, mais avec un écart de 6 buts. Les Chevaliers signent leur première victoire en 2026 avec un pointage final de 8 à 2.

Le prochain match au calendrier pour Lévis est vendredi le 16 janvier alors que le Rousseau-Royal de Laval-Montréal sera les visiteurs à compter de 19 h 30.

Les trois étoiles sont :
1e étoile : Simon Chartier des Chevaliers
2e étoile : Logan Bêty des Chevaliers
3e étoile : Enzo Roy des Chevaliers

