Il reste trois semaines au calendrier régulier

Six matchs prévus en fin de semaine dans la LRH

16 janvier 2026
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Robert Legault

Il reste trois semaines au calendrier régulier de la Ligue régionale de hockey et le classement final est loin d’être décidé.

Même si nous savons que certaines équipes se sont qualifiées pour la ronde de qualification deux de trois ou pour passer directement aux quarts de finale, il n’est pas impossible que le classement change encore une fois cette fin de semaine selon les résultats des affrontements prévus.

Les équipes qui mènent le classement, le Sauro de Lac-Mégantic (12-1-2) et le Dynamik Service agricole de Coaticook (13-3) joueront à domicile ce vendredi dès 20h30.

Les deux équipes ont 26 points et recevront, respectivement, les Constructions Côté de Louiseville (7-9-1) et le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille (6-11).

Louiseville a présentement 15 points et doit gagner tous ses matchs d’ici la fin de la saison pour éviter la ronde de qualification deux de trois, tout en espérant des défaites pour le DLC de La Guadeloupe (9-6-2 – 20 points).

Pour ce qui est de Saint-Cyrille, avec 12 points il est toujours possible de rejoindre et dépasser Louiseville au septième rang du classement et, ainsi, avoir la possibilité d’affronter l’équipe qui terminera au dernier rang lors de la ronde de qualification deux de trois.

Parlant du dernier rang, les Nordik Blades de Val-des-Sources (0-16) rendront visite aux Lumberjacks à East Angus (2-14-1) qui ont 5 points.

Ces deux équipes aimeraient bien terminer la saison avec des victoires afin d’entrer de façon positive dans la fameuse ronde de qualification et, qui sait, causer des surprises.

Dans le dernier match prévu ce vendredi soir, nous aurons droit à une grosse confrontation entre les Cobras de Princeville (11-3-3 – 25 points) et le JB à Daveluyville (11-5 – 22 points).

Un gain des Cobras en temps réglementaire donnerait une plus grande avance sur leurs grands rivaux tandis qu’un gain du JB, combiné à des revers des autres équipes impliquées dans cette course aux positions de tête, permettrait aux champions en titre de prendre du galon alors qu’il restera deux semaines au calendrier régulier.

Une autre grande rivalité de la LRH sera en vedette, ce samedi à 20 heures, alors que le Sauro de Lac-Mégantic rendra visite au DLC à La Guadeloupe.

Les Méganticois tenteront de consolider leur place en tête du classement tandis que les Beaucerons ont toujours des chances mathématiques d’améliorer leur positionnement.

Enfin, parlant de grande rivalité, le Dynamik Service agricole de Coaticook rendra visite à ses grands rivaux, le Desjardins – Wild de Windsor (11-4-1 – 23 points), ce dimanche à 14h30.

Pour Coaticook, tout comme Lac-Mégantic, les victoires sont essentielles pour demeurer dans le haut du classement tandis que les Windsorois doivent gagner tous leurs matchs d’ici la fin de la saison pour espérer monter de quelques places au classement final.

Rédaction: Robert Legault, Ligue régionale de hockey

