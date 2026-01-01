Le Cool FM balaie ses adversaires et grimpe au 2e rang du classement

Le Cool FM de Saint-Georges a signé deux victoires consécutives, ce jeudi 15 et ce vendredi 16 janvier, face aux Éperviers de Sorel-Tracy et aux 3L de Rivière-du-Loup.

Devant leurs partisans au Centre sportif Lacroix-Dutil puis sur la route, les Beaucerons ont démontré caractère et efficacité offensive pour s’imposer 6-3 et 6-1, un double gain qui leur permet de grimper au deuxième rang du classement général.

Jeudi soir à Saint-Georges, le Cool FM a d’abord dû composer avec un départ difficile face aux Éperviers. Les visiteurs ont pris les devants 2-0 en première période, grâce à des buts de Jeffrey Durocher en avantage numérique et de Shawn Boudrias. Ce dernier a récidivé en deuxième période pour porter la marque à 3-0, semblant placer Sorel-Tracy en plein contrôle.

La réaction beauceronne ne s’est toutefois pas fait attendre. Maxime Lacroix a lancé la remontée avec un but en avantage numérique, avant que le troisième engagement ne bascule complètement en faveur du Cool FM. Xavier Pouliot et William Leblanc ont créé l’égalité en moins d’une minute, avant que Lacroix ne donne l’avance aux siens. Jérémy Martin et Lacroix, avec son troisième filet de la soirée, ont ensuite scellé l’issue du match dans une fin de rencontre à sens unique, pour une victoire convaincante de 6-3.

Maxime Lacroix a été la grande vedette de la soirée avec un tour du chapeau, tandis qu’Anthony Verret s’est aussi illustré offensivement.

Une démonstration de force à Rivière-du-Loup

Moins de 24 heures plus tard, ce vendredi, le Cool FM a poursuivi sur sa lancée à l'extérieur contre les 3L. Charles Tremblay a rapidement ouvert la marque en avantage numérique, puis Jérémy Martin a doublé l’avance des siens en désavantage numérique avant la fin de la première période.

La deuxième période a confirmé la domination beauceronne. Martin a inscrit son deuxième but du match, suivi du premier filet de la saison de Mathieu Gagnon, donnant une priorité de 4-0 au Cool FM. Les locaux ont brièvement répliqué, mais Gagnon, encore une fois en avantage numérique, et Charles-Antoine Paiement ont complété le pointage en troisième période pour une victoire de 6-1.

Mathieu Gagnon, Charles Tremblay et Jérémy Martin ont été nommés les trois étoiles de la rencontre, symboles d’un effort collectif solide et discipliné.

Grâce à ces deux gains, le Cool FM grimpe au deuxième rang du classement général avec 32 points, devant Jonquière (31) et derrière Laval (36).

Le Cool FM sera de retour à domicile le vendredi 30 janvier, alors que le Bataillon de Saint-Hyacinthe sera de passage à Saint-Georges. Les Beaucerons reprendront ensuite la route le samedi 31 janvier pour affronter le National de Québec.