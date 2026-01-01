Jeux du Québec: huit nouvelles médailles en Chaudière-Appalaches

La délégation de la Chaudière-Appalaches a poursuivi sa lancée lors de la troisième journée de compétition de la Finale provinciale des Jeux du Québec à Blainville.

Pour cette avant-dernière journée du Bloc 1, elle ajoute ainsi huit médailles supplémentaires à sa récolte, soit deux d’or, une d’argent et cinq de bronze, pour un total de 34. Certaines ont été remportées par des Beaucerons.

Judo

L’équipe féminine de judo est entièrement beauceronne. Composée de Julia Marcours (Sainte-Marie), Eva Goulet (Saint-Georges) et Magalie Hins (Saint-René), elle a conclu la compétition en remportant la médaille de bronze à l’issue de la finale face à l’Est-du-Québec.

Notons que Magalie Hins en est à sa deuxième médaille puisqu'elle avait décroché le bronze samedi, dans la catégorie des -52 kg.

De plus, Chase Carvalho (Notre-Dame-des-Pins), Damien Gauthier (Saint-Éphrem-de-Beauce), Antoine Maheux (Saint-René), Salah Riad (Lévis) et Raphaël Rodrigue (Saint-Georges) ont terminé 5e au par équipe masculin.

La délégation de la Chaudière-Appalaches en judo conclu donc ces Jeux du Québec avec un 7e rang au classement des régions.

Patinage artistique

Dans la catégorie juvénile, qui compétitionnait lundi, la patineuse Olivia Lapointe (Sainte-Marie) a pris le 15e rang à la suite de sa performance. De son côté, Élie Fortin-Martin (Montmagny)

a terminé sa compétition à la 18e position.

De plus, avec leur performance en couple pré-novice, Jacob Lavoie (Rivière-Ouellet) et Marianne Deniau (Lévis) obtiennent le record des Jeux du Québec dans cette catégorie avec un pointage de 44,88.

Le patinage artistique de la Chaudière-Appalaches termine donc la Finale de Blainville 2026 à la 10e position des régions.

Badminton

La formation composée des huit badistes de la délégation s’est inclinée en huitième de finale face à la Capitale-Nationale. Malgré cette défaite en ronde éliminatoire, l’équipe conclut la compétition par équipe au 9e rang.

Au classement des régions, on retrouve à Chaudière-Appalaches à la 9e position.

Boxe

Émile Duchaine (Lévis) s’est illustré dans la catégorie des moins de 50 kg en décrochant la médaille d’argent.

Avec cette performance, la délégation termine donc ce premier bloc à la 9e position du classement des régions.

Gymnastique

À l’omnium, la Chaudière-Appalaches a pris le 9e rang. Malgré l’impossibilité de se qualifier officiellement en raison de l’absence d’athlètes en trampoline, la région a tout de même livré de belles performances, se classant 2e chez les filles et 7e chez les garçons.

Les gymnastes terminent donc cette Finale au 3e rang du classement des régions.

Hockey féminin

Après une victoire en quart de finale contre la Rive-Sud par la marque de 1 à 0, les hockeyeuses de la Chaudière-Appalaches ont affronté la région de l’Outaouais durant la demi-finale. Cette partie s’est conclue par une défaite de 6 à 1. Les filles disputent leur dernière partie du tournoi ce matin, celle pour la médaille de bronze, contre Montréal.

Patinage de vitesse

En patinage de vitesse, Yannick Ansbert Nguekeng (Lévis) et Aby-Léonie Ward (Lévis) ont tous deux obtenu leur laissez-passer pour la finale A au 500 m. Ils ont tous deux terminé 5e.

Autres résultats :

• Laurence Poirier (Lévis) termine 11e chez les 12 ans ;

• Malik Montminy (Lévis) termine 7e chez les 13 ans ;

• Rosalie Paquet (Lévis) termine 13e chez les 13 ans ;

• Charlyne Deblois (Lévis) termine 6e chez les 14 ans ;

• Olivier Paquet (Lévis) termine 15e chez les 14 ans ;

• Tom Lepoutre (Lévis) termine 8e chez les 15 ans.

Les patineurs de la Chaudière-Appalaches s’assurent donc de la 7e position au classement des régions.

Ski de fond

En départ de masse, les fondeurs de la Chaudière-Appalaches ont connu une journée exceptionnelle. Chez les 14 ans, Rosalie Jean (Lévis) a décroché la médaille d’or tandis que Pierre-Olivier Berger (Lévis) et Laurence Blais (Lévis) ont mis la main sur le bronze. Du côté des 13 ans, Octave Fortin (Lévis) a également grimpé sur la troisième marche du podium. Enfin, chez les 12 ans, Sarah-Maude Jean (Lévis) s’est illustrée avec une médaille d’or alors que Justine Lefebvre (Lévis) a ajouté un bronze à la récolte régionale.

Autres résultats :

• Antoine Lachance (Lévis) termine 4e chez les 14 ans ;

• Justin Chamberland (Lévis) termine 4e chez les 13 ans ;

• Béatrice Julien (Lévis) termine 5e chez les 13 ans ;

• Élodie Michaud (Lévis) termine 7e chez les 13 ans.

Avec leurs 11 médailles, le ski de fond de la région obtient donc la 5e place au classement des régions.