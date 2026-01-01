Les Mercenaires divisent mais restent en tête

Un calendrier de quatre parties était au programme de la dernière fin de semaine d’activités dans la Ligue de hockey Côte-Sud.

Bien qu’ils aient divisé les honneurs des deux parties à leur agenda, les Mercenaires de Lotbinière conservent la tête de la section Ouest et du classement général avec 25 points en 17 parties, deux de mieux que le Pavage Jirico, meneurs dans l’Est, les deux équipes ayant disputé le même nombre de parties.

Le classement demeure serré pour le reste des équipes, à trois semaines de la fin du calendrier régulier le 7 février prochain.

Les Hunters surprennent les Mercenaires

Dans le premier match de la fin de semaine présenté vendredi soir au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper, une performance de trois points de Nickolas Morin a conduit les Hunters de Saint-Prosper vers un gain de 6-3 sur les meneurs au classement général, les Mercenaires de Lotbinière.

Justin Deblois a donné les devants aux locaux sur une passe de Jérémie Roy à 8:09 en première, les Mercenaires répliquant avec deux buts consécutifs en fin d’engagement, soit ceux de Guillaume Linteau à 16:03 et de Charles Chouinard trois minutes plus tard, à 19:04.

Trois buts ont été inscrits également en deuxième, dont deux par les Hunters qui ont d’abord créé l’égalité grâce à un filet de Cédric Poulin dès la 44e seconde de jeu, William Poulin donnant les devants aux siens à 2:21. Nicolas Castonguay a permis aux Mercenaires de retraiter au vestiaire avec une égalité de 3-3 à 9:28, les Hunters se distançant en troisième avec une poussée de trois autres buts sans réplique.

Nickolas Morin a inscrit ce qui allait devenir le but de la victoire dès la 11e seconde de jeu de l’engagement, Darius Gibson marquant dans un filet désert à 11:54. Charles-Émile Dion a complété la marque à 16:21 pour les Hunters qui ont dirigé 32 tirs vers la cage de Thomas Boucher des Mercenaires, Léo Deblois repoussant 26 des 29 tirs des adversaires dans la victoire des siens.

Le Pavage Jirico frappe tôt et l’emporte

Dans le deuxième match de la soirée présenté au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, le Pavage Jirico de l’endroit a inscrit cinq buts dès la période initiale, en rote vers un gain de 5-2 sur le Giovannina de Sainte-Marie.

Gabriell Lizotte a ouvert la marque à 4:17, Édouard Ouellet doublant la marque un peu plus de quatre minutes plus tard, à 8:47. Deux buts rapides de Vincent Blackburn à 10:34 et William St-Pierre à 11:56 ont porté la marque 4-0 pour le Pavage Jirico, Édouard Ouellet ajoutant un deuxième but avant la fin de l’engagement à 14:55.

Aucun but n’a été inscrit en deuxième, le Giovannina marquant à deux reprises en début de troisième, ceux-ci étant l’œuvre de William Dumont à 2:04 et Jason Faucher à 3:21.

Édouard Ouellet a été la vedette individuelle de cette rencontre avec quatre points (2-2). Son coéquipier Félix-Antoine Leblond a signé la victoire devant la cage du Pavage Jirico, ne cédant qu’à une reprise sur 31 tirs.

Les Éperviers s’imposent à Saint-Damien

Deux matchs étaient au programme samedi soir et en lever de rideau à l’aréna de Saint-Damien, deux buts de Jérémy Bourdeau en troisième période ont conduit les Éperviers de Saint-Charles vers un gain de 6-3 sur le Plastiques Moore de Saint-Damien dans une autre manche de la rivalité bellechassoise.

Les choses avaient bien commencé pour le Plastiques Moore lorsque Raphaël Corriveau a donné les devants aux siens avec seulement 65 secondes de disputées en première période. Charles Bergeron a permis aux Éperviers de créer l’égalité à 9:39 puis Nicolas Egan Dionne a permis aux visiteurs de terminer la période initiale avec une avance d’un but avec son 7e de la campagne en avantage numérique en toute fin d’engagement, à 19:27.

Trois buts ont aussi été inscrits en deuxième période, dont deux par le Plastiques Moore qui a créé l’égalité 2-2 par l’entremise de Xavier Martel à 2:03. Jean-Pierre Morin a redonné l’avance aux Éperviers à 8:41, mais Antoine Goudreau profitait d’un avantage numérique à 11:54 pour créer de nouveau l’égalité.

Les Éperviers ont pris le contrôle de reste de la partie avec trois buts sans réplique en troisième pour l’emporter. Jérémy Bourdeau a inscrit ce qui allait devenir le but de la victoire à 2:14 puis 37 secondes plus tard, Gabriel Bouchard creusait l’écart à deux buts en faveur des visiteurs. Les joueurs du Plastiques Moore n’ont jamais pu combler l’écart par la suite, Bourdeau scellant l’issue d la rencontre en marquant dans un filet désert à 18:15.

Jason Pitt règle le cas du Décor Mercier

Dans la dernière rencontre de la soirée présentée à l’aréna de Montmagny, un tour du chapeau de Jason Pitt a permis aux Mercenaires de Lotbinière de signer un gain de 4-1 sur le Décor Mercier. François Gagnon a ouvert la marque pour les locaux dès la 5e minute de jeu en première, Jason Bêty égalant la marque un peu moins de trois minutes plus tard, à 7:56.

Le spectacle Jason Pitt s’est mis en branle en deuxième alors que le joueur étoile a donné l’avance aux Mercenaires en inscrivant le seul but de l’engagement médian à 11:51. Pitt a porté la marque 3-1 avec son 10e de l’année à 10:08 en troisième, complétant la marque, ainsi que son tour du chapeau, dans un filet désert à 19:55.

Les Mercenaires ont dominé 44-22 au chapitre des tirs au but, le gardien Antoine Coulombe faisant bien dans la défaite des siens avec 41 arrêts. La victoire est allée à la fiche de Ludovic Boisvert.

Classement et statistiques

Comme on le soulignait précédemment, Mercenaires et Pavage Jirico se disputent toujours le premier rang du classement général. Non loin de là on retrouve une lutte serrée pour le 3e rang alors que Montmagny, 3e avec 20 points en 17 parties, est poursuivi par Saint-Joseph qui en a joué à 16 reprises. Saint-Charles a rejoint Saint-Damien, les deux équipes ayant 17 points avec un match en main pour les Éperviers, Sainte-Marie étant 7e avec 15 points. Les Hunters peuvent toujours, eux aussi, aspirer à grimper au classement, ayant 12 points en 17 matchs.

Aussi, les trois étoiles de la semaine sont, dans l'ordre, Édouard Ouellet (Saint-Jean-Port-Joli), Jason Pitt (Lotbinière) et Jérémy Bourdeau (Saint-Charles).

Enfin, soulignons qu’un petit calendrier de trois parties est au programme la fin de semaine prochaine, celles-ci ayant lieu le vendredi 23 janvier: à 20 h 30 Saint-Jean-Port-Joli visitera Montmagny puis à 20 h 55, Saint-Charles recevra la visite de Saint-Prosper. Enfin, à 21 h, Saint-Joseph se mesurera aux Mercenaires, rencontre présentée au Centre récréatif de Saint-Gilles.

Source: Serge Lamontagne, relationniste