Parcours impressionnant de l’Assurancia Beauce-Sud au tournoi de Clermont

L’Assurancia Beauce-Sud a connu un excellent parcours lors du tournoi de Clermont, tenu en fin de semaine, atteignant la finale pour la première fois depuis 2021.

L’équipe a amorcé le tournoi avec une victoire de 3 à 2 en prolongation contre les Montagnards de Sainte-Agathe, grâce au but décisif de Gabriel Leblanc. Après une défaite de 3 à 0 face à Montmagny, l’Assurancia a démontré beaucoup de caractère en quart de finale en disposant de Pro Remorque de Québec, par la marque de 3 à 2, avec une solide performance du gardien Charles-Édouard Vallée.

La demi-finale a offert un duel 100 % beauceron contre les Dogs de Beauce-Centre. L’Assurancia a signé un jeu blanc de 3 à 0, portée par le gardien Hubert Tougas et deux buts d’Andy Gagné.

En finale, l’Assurancia affrontait l’Expert de Saint-Romuald. Malgré un fort effort collectif, l’équipe s’est inclinée 6 à 2, le dernier but étant inscrit dans un filet désert.

Sur le plan individuel, Andy Gagné s’est démarqué tout au long du tournoi avec une production de 4 buts et 1 passe, tout en jouant un rôle clé en désavantage numérique.

L’Assurancia Beauce-Sud reprendra l’action dès dimanche soir à Plessisville pour un match de la saison régulière.

Commentaire de l’entraîneur-chef Stéphane Poulin, sur le week-end à Clermont: «On a perdu contre une équipe qui a gagné dans le passé. On doit apprendre d’eux et c’est exactement ce que ce match nous a permis de faire. Je suis fier de mes joueurs. En fin de semaine, nous sommes devenus une équipe et nous allons amener cette énergie en séries.»