Le classement demeure corsé avec deux semaines à faire

Avec les résultats des matchs de la fin de semaine, le classement de la Ligue régionale de hockey demeure très serré.

Et c’est encore plus le cas avec la victoire de 6-3 du Desjardins – Wild de Windsor sur le Dynamik Service agricole de Coaticook ce dimanche après-midi.

Coaticook demeure à égalité avec Lac-Mégantic au premier rang du classement avec 28 points tout en précisant que le Sauro a joué 17 matchs contre 18 pour le Dynamik.

Princeville, Windsor, Daveluyville et La Guadeloupe suivent avec, respectivement, 27, 25, 23 et 22 points et on peut déjà confirmer que La Guadeloupe pourrait terminer aux positions 4 à 6 seulement.

Revenons au match de ce dimanche entre les grands rivaux estriens qui a été disputé devant plus de 700 amateurs au Centre J.-A-.Lemay.

Samuel Grégoire (6e) a ouvert la marque pour les Windsorois, à 4:17 en première période, et Nathan Hardy (6e) a répliqué à 16:54.

Avec 35 secondes à faire à l’engagement, Tristan Lamothe (9e) a permis à son équipe de reprendre les devants avant qu’on arrive vers le milieu de la période médiane.

Les partisans windsorois ont eu plusieurs occcasions de célébrer avec les buts de Xavier Perron (7e), Samuel Roberge (3e) et David Laroche (8e) réussis en moins de deux minutes à partir de 6:11.

Nicolas Samson (4e) a procuré une avance de cinq buts aux vainqueurs avant la fin de la deuxième période, mais les Coaticookois n’ont pas dit leurs derniers mots avec les buts de Maël Plante (9e) et de Vincent Cloutier (6e) dans les cinq dernières minutes de la rencontre.

Les joueurs du Dynamik ont envoyé 54 rondelles vers le gardien Alex Leclerc pendant Phil-Antoine Trépanier et Philippe Dion recevaient 27 tirs.

Importante victoire de La Guadeloupe

Le DLC de La Guadeloupe a marqué trois buts en troisième période pour signer une importante victoire de 5-3 sur le Sauro de Lac-Mégantic, samedi.

Ce sont deux des trois buts de Gabriel Bertrand (4e, 5e et 6e) qui ont procuré cette victoire à la formation beauceronne et celle-ci confirme sa place dans la ronde quart de finale de la Ligue régionale de hockey dès le 13 février.

Félix Tanguay (7e) et Jean-Sébastien Breton (6e) ont réussi les autres filets des vainqueurs.

La réplique du Sauro est venue de Yannick Éthier (8e et 9e) ainsi que de Keven Jacques (7e).

Les joueurs du DLC ont bombardé le gardien Justin Fréchette de 61 tirs pendant que Jacob Tremblay en recevait 46.

Matchs de vendredi

Voici les résultats des matchs disputés ce vendredi 16 janvier.

Princeville 3 — Daveluyville 2 (FUS)

Xavier Boissonneault a été le seul buteur en tirs de barrage et les Cobras de Princeville ont eu le meilleur au compte de 3-2 sur le JB à Daveluyville, vendredi soir.

À l’autre bout, Donovan Perreault a bloqué les tirs de Marc-Antoine Labonté, Victor Bernier et Zackary Forcier pour permettre aux siens de signer cette importante victoire.

Le JB a pris les devants 2-0 à la période médiane sur les buts de Charles-Olivier Jodoin (7e) et Victor Bernier (7e).

Les Princevillois n’ont pas baissé les bras en répliquant dans les dix premières minutes de la troisième période avec les buts de Nicolas Bergeron (5e) et Jérémy Legault (1er).

Le gardien des Cobras, Donovan Perreault, a fait face à 30 lancers contre 43 pour Alex Larivée.

Les Cobras (12-3-3) ont maintenant 27 points et ils sont à un point du premier rang occupé conjointement par les formations de Lac-Mégantic et de Coaticook.

Il faut, cependant, mentionner que ces deux équipes vont jouer d’importants matchs samedi et dimanche, respectivement.

Quant au JB (11-5-1), il a rejoint la formation de Windsor au quatrième rang du classement de la Ligue régionale de hockey avec 23 points.

Louiseville 4 — Lac-Mégantic 5 (FUS.)

Charles-Olivier Nadeau et Jean-Sébastien Vachon ont marqué en tirs de barrage pour permettre au Sauro de Lac-Mégantic de signer une importante victoire de 5-4 sur les Constructions Côté de Louiseville.

Pierre-Olivier Marcoux a donné la réplique pour Louiseville qui tirait de l’arrière 3-0 et 4-2 dans cette rencontre.

Charles-Olivier Nadeau (15e), Olivier Therrien (12e) et Cédrick Therrien (8e) ont procuré l’avance de 3-0, en première période, avant de voir Marc-Antoine Lacharité (1er) et Markéli Morin (2e) répliquer en deuxième période.

Louis-Joseph Guernon (8e) a procuré une avance de deux buts aux Méganticois avec huit secondes à faire en deuxième période.

La réplique est venue en première moitié de la troisième période sur les buts Pierre-Olivier Marcoux (6e) et Xavier Noury (7e).

Le Sauro (13-1-2) partage toujours le premier rang avec Coaticook et rendra visite à ses grands rivaux du DLC de La Guadeloupe (9-6-2) dans un autre important match pour le classement ce samedi à 20 heures.

Pour ce qui est des Constructions Côté de Louiseville (7-9-2), avec les 18 points au classement, le résultat du match de ce samedi entre Lac-Mégantic et La Guadeloupe déterminera s’ils ont encore des chances de grimper au classement.

Saint-Cyrille 3 — Coaticook 4 (P)

Le Dynamik Service agricole de Coaticook a comblé un déficit de 3-1 pour remporter une importante victoire de 4-3, en prolongation, contre le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille.

C’est le deuxième but du match de Thierry Bernier (5e) qui a scellé l’issue de la rencontre en prolongation.

Thomas Sirois (8e) et Donovan Côté (11e) ont marqué pour combler le déficit de deux buts mentionné précédemment.

Maxime Landry (3e), Danick Fortin (2e) et Benjamin Mathieu (10e) ont inscrit les filets du Maçonnerie Lauzière qui a dirigé 28 lancers vers le gardien Philippe Dion pendant qu’Olivier Gagnon recevait 37 tirs.

Les Coaticookois (14-3) ont un important rendez-vous avec le Desjardins – Wild à Windsor (11-4-1) ce dimanche à 14h30 pour une autre confrontation importante et qui s’annonce intense entre les grands rivaux estriens.

Pour le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille (6-11-1), la formation a toujours des chances mathématiques de devancer Louiseville au classement.

Val-des-Sources 4 — East Angus 5

Le quatrième but de la saison de David Lessard a permis aux Lumberjacks d’East Angus de remporter une importante victoire de 5-4 sur les Nordik Blades de Val-des-Sources.

Philippe Marion (1er) a permis à East Angus de créer l’égalité, en troisième période, et les autres buts appartiennent à Mathys Poulin (1er et 2e) et Marc-Antoine Ducharme (5e).

Jérémy Bélec (8e), Maxim Tremblay-Dubé (1er et 2e) et Alexandre Grenier (7e) ont inscrit les filets des Nordik Blades qui subissaient un 17e revers en autant de matchs cette saison.

Ces derniers ont dirigé 35 lancers vers Xavier Fisk pendant que Drew Morin recevait 27 lancers.

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey