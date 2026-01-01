Près de 300 jeunes se sont réunis aux 47e Jeux des cadets de Chaudière-Appalaches

Ce sont 280 cadets qui se sont réunis ce samedi à la Polyvalente de Saint-Georges pour participer aux 47e Jeux des cadets de Chaudière-Appalaches.

Pendant toute la journée, les cadets qui proviennent de 11 corps et escadrons de la région ont participé à quatre disciplines soit le kin-ball, le volleyball, le soccer et le badminton.

Les participants sont les suivants:

- Corps de cadets 619 Beauceville

- Corps de cadets 1937 Lac-Mégantic

- Corps de cadets 2625 St-Georges

- Corps de cadets 2680 de la Haute-Beauce St-Martin

- Corps de cadets 2787 St-Zacharie

- Corps de cadets 2765 Lac-Etchemin

- Corps de cadets 2898 Ste-Marie

- Corps de cadets 2948 de la Frontière Ste-Justine

- Escadron de cadets 775 Thetford Mines

- Escadron de cadets 881 St-Joseph

- Escadron de cadets 890 St-Georges

Le Corps de cadets royaux de l’armée canadienne 2625 de Saint-Georges a été celui ayant remporté le plus de points dans cette compétition. L’Escadron des cadets de l’aviation royale du Canada 881 de Saint-Joseph et l’Escadron 890, également de Saint-Georges, se sont classés respectivement en deuxième et troisième position. Le Corps de cadets royaux de l’armée canadienne 2787 de Saint-Zacharie a quant à lui remporté le trophée de l’esprit sportif.

L’événement s’est clôturé par une cérémonie réunissant de nombreux élus municipaux venus encourager leur unité de cadets, ainsi que des représentants militaires, dont l’invité d’honneur le commandant du Régiment de la Chaudière, le lieutenant-colonel Bruno Gilbert. Il a d’ailleurs souligné la pertinence du Programme des cadets pour transmettre le respect, l’écoute, le sens des responsabilités et des efforts.