Béatrice Bilodeau et Clara Génier

Deux hockeyeuses de la Beauce primées dans le réseau universitaire

durée 16h15
12 mars 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Deux Beauceronnes, porte-couleurs des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa en hockey féminin, viennent d'obtenir des distinctions au sein du réseau des sports universitaires.

D'abord la Mariveraine Béatrice Bilodeau, qui est capitaine de la formation, est la récipiendaire du Prix Marion Hilliard 2025-2026, décerné à une étudiante-athlète pour ses performances sur la glace, mais aussi son implication dans la communauté.

Cette saison, elle a établi un sommet personnel avec sept buts et sept mentions d'aide en 26 matchs, dont deux buts gagnants.

En dehors du hockey, elle est profondément engagée dans des services communautaires, avec du bénévolat à Jeunesse, J'écoute; du mentorat auprès d'élèves de milieu rural s'intéressant à la médecine dans le cadre du ROMI; du soutien de programmes comme Fillactive; de l'aide à des personnes âgées en soins de longue durée; et une présence active au sein de nombreuses équipes médicales lors d'événements sportifs dans la collectivité.

La jeune femme en est à sa 4e année d'études dans le programme de médecine.

Signalons qu'en 2024, Emma Fecteau, de Saint-Odilon-de-Cranbourne, avait reçu ce même prix, alors qu'elle évoluait avec les Stingers de l'Université Concordia. Elle joue maintenant pour les Sirens de New-York, au sein de la Ligue professionnelle de hockey féminin.

L'autre Beauceronne qui s'est distinguée est Clara Génier, de Saint-Georges, qui a été nommée dans la deuxième équipe d'étoiles des Sports de l'Université d'Ottawa.

La gardienne a excellé devant le filet, alors qu'en 21 départs, elle a maintenu une moyenne de buts alloués par match de 1,87 et un taux d'efficacité de 0,927. Génier a inscrit cinq jeux blancs et remporté 12 victoires en saison régulière.

Elle étudie dans le programme marketing au sein de l'établissement universitaire.

