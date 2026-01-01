Six athlètes du Club de patinage artistique de Beauceville médaillés

Partager à ma communauté

Plusieurs athlètes du Club de patinage artistique de Beauceville ont été médaillés lors d'une compétition qui s'est tenue à Thetford du 6 au 8 mars.

Deux jeunes sont revenues médaillées d'or, soit Anna-Ève Giguère (Saint-Joseph) en star 8 ainsi que Léa-Pier Paré (Saint-Jules) en star 4.

Alycia Lessard (Tring-Jonction) a remporté la médaille d'argent dans la catégorie star 4.

Enfin, trois patineuses ont gagné la médaille de bronze, soit Léann Mathieu (Tring-Jonction) et Melody Ouellet (Saint-Joseph) en star 5, puis Emy Jacques (Saint-Joseph) en star 4.