À Thetford

Six athlètes du Club de patinage artistique de Beauceville médaillés

12 mars 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Plusieurs athlètes du Club de patinage artistique de Beauceville ont été médaillés lors d'une compétition qui s'est tenue à Thetford du 6 au 8 mars.

Deux jeunes sont revenues médaillées d'or, soit Anna-Ève Giguère (Saint-Joseph) en star 8 ainsi que Léa-Pier Paré (Saint-Jules) en star 4.

Alycia Lessard (Tring-Jonction) a remporté la médaille d'argent dans la catégorie star 4.

Enfin, trois patineuses ont gagné la médaille de bronze, soit Léann Mathieu (Tring-Jonction)  et Melody Ouellet (Saint-Joseph) en star 5, puis Emy Jacques (Saint-Joseph) en star 4.

