Rendez-vous d'hiver Beauce Auto: plus de 40 activités au programme

Plus d'une quarantaine d'activités, la plupart entièrement gratuites, sont au programme des 11e Rendez-vous d'hiver Beauce Auto Ford Lincoln, qui auront lieu à Beauceville du 8 février au 8 mars.

«La programmation, je trouve ça génial. C'est un beau rayonnement pour notre ville», a lancé ce matin le maire, Patrick Mathieu, lors du dévoilement du calendrier d'activités, qui s'est effectuée en présence de très nombreux partenaires,

D'entrée de jeu, la responsable culture et vie communautaire et coordonatrice de l'événement, Caroline Pépin, a confirmé que Beauce Auto Ford Lincoln avait renouvelé son partenariat de commanditaire principal pour trois années supplémentaires. « C'est une belle association pour nous. Et c'est l'ensemble des partenaires qui sont le moteur du succès des Rendez-vous d'hiver», a indiqué le directeur général du concessionnaire automobile, Sébastien Laflamme.

L’après-midi familial à l’école de Léry. ouvrira le bal, le dimanche 8 février. Jeux gonflables, laser tag géant, danse country, mini-putt et chasse aux pingouins figurent par les activités proposées, le tout en collaboration avec la Maison des jeunes Beauce-Centre.

Au chapitre des nouveautés, on retrouve le yoga blacklight au centre des loisirs (24 février), une danse country à la Chapelle Fraser (26 février) et le tout nouveau spectacle humoristique de Marthe Laverdière, qui se tiendra à la polyvalente Saint-François le 27 février. La populaire horticultrice livrera d'ailleurs sa prestation en primeur. Les billets se détaillent à 25 $ et l'assignation des sièges se fera selon le principe de premier arrivé, premier servi.

Le calendrier comprend aussi les traditionnels, comme la randonnée en raquettes aux flambeaux au club de motoneige Beauceville (20 février), et la Soirée de la femme au club de golf de Beauceville (4 mars). Dans ce dernier cas, les billets seront en vente dès le 24 janvier à la pharmacie Familiprix, et auprès des membres du Cercle de Fermières de Beauceville qui sont associés à la soirée. Carole Pépin a tenu à préciser que les billets seront prioritairement distribués à des Beaucevilloises.

Côté hockey, Beauceville accueillera pour la 50e fois le Tournoi provincial atome, à l’aréna EJM/René-Bernard, qui aura lieu en deux temps, soit du 12 au 15 février, et du 19 au 22 février.

Le comité organisateur suivra aussi l'aventure de la 5e participation de la hockeyeuse Marie-Philip Poulin, aux Jeux olympiques d’hiver, qui se tiennent à Milan/Cortina du 5 au 19 février, La programmation des activités pour ce volet sont encore en planification. Le tout sera publiée prochainement sur la page Facebook Appuyons Marie-Philip Poulin.

Les Rendez-vous d’hiver prendront fin le 8 mars, au même endroit que lors du départ, soit à l’école de Léry, avec le rassemblement Tire-toi une bûche. Cabane à sucre, tours de calèche, ainsi que divers jeux, dont le fameux lancer du sapin, sont prévus.

«Les Rendez-vous d'hiver arrivent à un moment idéal, soit entre le temps des Fêtes et le temps des sucres», a lancé Stéphane Brown, représentant du député de Beauce-Nord, Luc Provençal. Quant au député fédéral de Beauce, Jason Groleau, il a invité toute la population de son comté «à venir jouer dehors.»

L'an dernier, les Rendez-vous d'hiver Beauce Auto Ford Lincoln avaient attiré plus de 3 000 personnes.

La programmation détaillée est disponible sur la page Facebook de l'événement.