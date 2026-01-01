La délégation de la Chaudière-Appalaches garde le cap 

La délégation de la Chaudière-Appalaches a poursuivi ses efforts lors de la deuxième journée de compétition du bloc 2 de la Finale provinciale des Jeux du Québec, qui se déroulent à Blainville.

Elle cumule jusqu’à maintenant 41 médailles, soit 15 médailles d’or, 10 d’argent, et 16 de bronze.

Curling

Du côté du curling féminin, l’équipe de la Chaudière-Appalaches a disputé deux matchs serrés au cours de la journée, s’inclinant d’abord 8 à 7 contre Laval, puis 8 à 6 contre le Lac Saint-Louis. C’est ce qui complète le tournoi des filles pour cette 60e Finale des Jeux du Québec.

Chez les garçons, la formation masculine a bien terminé sa journée de mercredi avec une victoire de 8 à 6 contre le Sud-Ouest, obtenue lors d’un match disputé en soirée. L’équipe sera de retour sur la glace en fin de journée aujourd’hui pour affronter la Rive-Sud.

Haltérophilie

Jarod Cliche (Courcelles) était en action dans la catégorie des 65 kg, où il a pris le 7e rang à l’arraché, le 7e rang à l’épaulé-jeté ainsi qu’au classement total de sa catégorie.

Plongeon

Jade Leclerc (Lévis) a bien tiré son épingle du jeu dans la catégorie provinciale 12-14 ans, en se qualifiant pour la finale au 3 m. De son côté, Olivier Ferland (Lévis) se classe pour la ronde des médailles au 3 m dans la catégorie espoir 12-14 ans. Enfin, dans la catégorie espoir 15-17 ans, Thomas Bilodeau (Lévis) et Félix Fournier (Lévis) accèdent également à la ronde des finales au 1 m.

Autres résultats: • Laurence Carrier (Lévis) termine 16eau 3 m dans la catégorie Espoir 12-14 ans ; • Odélie Gourde (Lévis) termine 16eau 1 m dans la catégorie Espoir 15-17 ans ;

Ringuette

En ringuette, l’équipe de la Chaudière-Appalaches a offert une solide performance en signant une victoire convaincante de 9 à 0 contre le Centre-du-Québec. Forte de ce gain, la formation reprendra l’action en fin de journée pour affronter l’Outaouais. Elles poursuivront ensuite leur tournoi dans la ronde éliminatoire.

Taekwondo

Les athlètes ont poursuivi leur parcours sur les tapis face à une opposition relevée. Gabriel Bolduc (Thetford Mines) s’est incliné lors de ses affrontements contre des représentants du Centre-du Québec et de la Mauricie tandis que Matteo Yngve Souil-Lelong (Lévis) a subi des défaites face à Laval et le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

De son côté, Jean-Benoît Tashereau Tremblay (Sainte-Marie) a connu une journée partagée, s’inclinant contre Montréal et le Saguenay–Lac-Saint-Jean avant de rebondir avec une victoire contre les Laurentides.

Source: Myriam Bérubé, agente de communication