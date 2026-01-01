Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Jeux du Québec à Blanville

La délégation de la Chaudière-Appalaches garde le cap 

durée 15h00
6 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

La délégation de la Chaudière-Appalaches a poursuivi ses efforts lors de la deuxième journée de compétition du bloc 2 de la Finale provinciale des Jeux du Québec, qui se déroulent à Blainville.

Elle cumule jusqu’à maintenant 41 médailles, soit 15 médailles d’or, 10 d’argent, et 16 de bronze.

Curling
Du côté du curling féminin, l’équipe de la Chaudière-Appalaches a disputé deux matchs serrés au  cours de la journée, s’inclinant d’abord 8 à 7 contre Laval, puis 8 à 6 contre le Lac Saint-Louis. C’est ce qui complète le tournoi des filles pour cette 60e Finale des Jeux du Québec. 

Chez les garçons, la formation masculine a bien terminé sa journée de mercredi avec une victoire  de 8 à 6 contre le Sud-Ouest, obtenue lors d’un match disputé en soirée. L’équipe sera de retour  sur la glace en fin de journée aujourd’hui pour affronter la Rive-Sud. 

Haltérophilie
Jarod Cliche (Courcelles) était en action dans la catégorie des 65 kg, où il a pris le 7e rang à l’arraché,  le 7e rang à l’épaulé-jeté ainsi qu’au classement total de sa catégorie.

Plongeon
Jade Leclerc (Lévis) a bien tiré son épingle du jeu dans la catégorie provinciale 12-14 ans, en se  qualifiant pour la finale au 3 m. De son côté, Olivier Ferland (Lévis) se classe pour la ronde des  médailles au 3 m dans la catégorie espoir 12-14 ans. Enfin, dans la catégorie espoir 15-17 ans,  Thomas Bilodeau (Lévis) et Félix Fournier (Lévis) accèdent également à la ronde des finales au 1 m. 

Autres résultats: • Laurence Carrier (Lévis) termine 16eau 3 m dans la catégorie Espoir 12-14 ans ; • Odélie Gourde (Lévis) termine 16eau 1 m dans la catégorie Espoir 15-17 ans ; 

Ringuette 
En ringuette, l’équipe de la Chaudière-Appalaches a offert une solide performance en signant une  victoire convaincante de 9 à 0 contre le Centre-du-Québec. Forte de ce gain, la formation  reprendra l’action en fin de journée pour affronter l’Outaouais. Elles poursuivront ensuite leur  tournoi dans la ronde éliminatoire. 

Taekwondo 
Les athlètes ont poursuivi leur parcours sur les tapis face à une opposition relevée. Gabriel Bolduc  (Thetford Mines) s’est incliné lors de ses affrontements contre des représentants du Centre-du Québec et de la Mauricie tandis que Matteo Yngve Souil-Lelong (Lévis) a subi des défaites face à  Laval et le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

De son côté, Jean-Benoît Tashereau Tremblay (Sainte-Marie) a connu une journée partagée, s’inclinant contre Montréal et le Saguenay–Lac-Saint-Jean avant de rebondir avec une victoire contre les Laurentides. 

Source: Myriam Bérubé, agente de communication

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Funérailles de l'ancien hockeyeur Gordon Talbot

Publié à 10h00

Funérailles de l'ancien hockeyeur Gordon Talbot

C'est demain qu'auront lieu à Sainte-Marie les funérailles de l’ancien attaquant des Jaros de la Beauce, Gordon Talbot. Il est décédé le 28 janvier dernier au CHSLD de Sainte-Hénédine, à l’âge de 78 ans. Avec les Jaros en 1975-1976, Gordon Talbot a inscrit neuf buts et obtenu 11 mentions d’assistance, pour un total de 20 points, le tout en 35 ...

LIRE LA SUITE
Les Chevaliers mènent la série 2 à 0

Publié à 9h00

Les Chevaliers mènent la série 2 à 0

À domicile hier soir, les Chevaliers de Lévis ont remporté le 2e match de la série demi-finale, au sein de la Ligue de hockey M18AAA, contre les Albatros de Rivière-du-Loup. La première période est similaire à celle du premier match alors que les Albatros ouvrent la marque avec le but de Nathan Ruel. Par la suite, le spectacle se met en branle ...

LIRE LA SUITE
Début des séries: la première va aux Chevaliers de Lévis

Publié hier à 11h00

Début des séries: la première va aux Chevaliers de Lévis

Après une saison de 30 victoires dans le circuit, tout était à recommencer mercredi soir à l’aréna de Lévis puisque les séries éliminatoires de la Coupe Jimmy-Ferrari se mettaient en branle pour les Chevaliers. Plus de 900 spectateurs se sont déplacés pour assister au match entre les voisins de l’autoroute 20, les Albatros du Collège Notre-Dame ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge