La délégation de la Chaudière-Appalaches poursuit son élan à l’approche de la fin 

À l’occasion de la troisième journée de compétition du bloc 2 de la Finale provinciale des Jeux du Québec à Blainville, la délégation de la Chaudière-Appalaches a poursuivi sa lancée avec neuf nouvelles médailles, portant son total à 50 depuis le début des Jeux.

Curling

L’équipe féminine termine au 10e rang du classement des régions. Chez les garçons, l’équipe masculine s’est inclinée 4 à 1 face à la Rive-Sud lors de son dernier affrontement, ce qui lui permet également de terminer au 10e rang du classement des régions.

Haltérophilie

Les représentants de la Chaudière-Appalaches ont offert de solides performances sur la plateforme. Alexis Gilbert (Saint-René), dans la catégorie des plus de 88 kg, s’est illustré en remportant trois médailles d’argent, soit à l’arraché, à l’épaulé-jeté et au total. Enfin, Thomas St Pierre (Courcelles), chez les 79 kg, a ajouté une médaille de bronze à l’épaulé-jeté.

De plus, dans la catégorie des plus de 77 kg, Alycia Maheux (Saint-Georges), termine 7e à l’arraché, 7e à l’épaulé-jeté et 7e au total.

La délégation de la Chaudière-Appalaches termine donc au 8e rang du classement des régions.

Hockey masculin

La formation masculine de hockey de Chaudière-Appalaches a conclu son parcours avec une victoire serrée de 3 à 2 face à l’Est-du-Québec. Avec cette partie, l’équipe termine la compétition au 17e rang du classement des régions.

Plongeon

La délégation de la Chaudière-Appalaches a connu une journée exceptionnelle en plongeon. Dans la catégorie Espoir 12-14 ans, Olivier Ferland (Lévis) a dominé les épreuves en remportant la médaille d’or au 3 m, établissant au passage un nouveau record des Jeux, en plus de mettre la main sur une seconde médaille d’or au 1 m, également accompagnée d’un record des Jeux. Chez les Espoir 15-17 ans, Félix Fournier (Lévis) a lui aussi réalisé un doublé en décrochant la médaille d’or au 1 m et au 3 m. De son côté, Jade Leclerc (Lévis) a ajouté une médaille d’argent au 3 m dans la catégorie Provincial 12-14 ans.

Autres résultats :

• Thomas Bilodeau (Lévis) termine au 9erang au 1 m et 10eau 3 m dans la catégorie Espoir 15-17 ans.

• Jade Leclerc (Lévis) termine au 6erang au 1 m dans la catégorie Provincial 12-14 ans.

Ringuette

L’équipe de la Chaudière-Appalaches a connu une journée bien remplie. Après une victoire convaincante de 6 à 0 hier soir contre l’Outaouais, les athlètes ont poursuivi sur leur lancée avec un gain de 4 à 2 face à Richelieu-Yamaska en quart de finale. En demi-finale, les joueuses ont toutefois subi une défaite serrée de 1 à 0 contre la Rive-Sud. L’équipe aura maintenant l’occasion de se battre, pour une deuxième Finale consécutive, pour la médaille de bronze ce samedi contre la Capitale-Nationale.

Taekwondo

Les représentants de la Chaudière-Appalaches ont également été en action sur les tatamis. Jean Benoît Tashereau Tremblay (Sainte-Marie) a obtenu la 5e position dans la catégorie des moins de 53 kg. De leur côté, Matteo Yngve Souil-Lelong (Lévis) a pris le 9e rang dans la catégorie des plus de 59 kg tandis que Gabriel Bolduc (Thetford Mines) dans la catégorie des moins de 42 kg.