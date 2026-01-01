Funérailles de l'ancien hockeyeur Gordon Talbot

C'est demain qu'auront lieu à Sainte-Marie les funérailles de l’ancien attaquant des Jaros de la Beauce, Gordon Talbot.

Il est décédé le 28 janvier dernier au CHSLD de Sainte-Hénédine, à l’âge de 78 ans.

Avec les Jaros en 1975-1976, Gordon Talbot a inscrit neuf buts et obtenu 11 mentions d’assistance, pour un total de 20 points, le tout en 35 matchs disputés.

En plus d'avoir fait les beaux jours de la ligue de hockey de la Beauce dans les années 1970, en portant les couleurs du Manoir Chaudière de Saint-Georges, il a aussi évolué avec les Nordiques du Maine et les Codders de Cape Cod.

La célébration des funérailles est prévue à midi trente, ce samedi 7 mars, au Funérarium Nouvelle Vie de Sainte-Marie.