Du 6 au 8 février 2026

Ouverture de la pêche hivernale au lac aux Cygnes à Saint-Benoît-Labre

durée 10h00
25 janvier 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe les amateurs de pêche blanche qu'ils pourront pratiquer, les 6, 7 et 8 février prochain, la pêche sportive au lac aux Cygnes à Saint-Benoît-Labre.

Durant cette période, les règles de pêche de la zone 4 s'appliqueront, notamment en ce qui a trait à la limite de prise quotidienne et de possession.

L'Association des riverains du lac aux Cygnes (ARLAC) ouvrira la barrière qui donne accès au lac afin de rendre cette activité accessible au grand public. La barrière est située dans le 3e Rang Sud et il est possible de se stationner en bordure de la route.

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en rapportant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel.

