Jeux olympiques 2026: Beauceville se met aux couleurs de Marie-Philip Poulin

À l’occasion des Jeux olympiques d’hiver de 2026, la Ville de Beauceville invite la population, les entreprises et les écoles à afficher leur fierté locale et déploiera une série d’initiatives rassembleuses afin de souligner la participation de la hockeyeuse d’exception Marie-Philip Poulin.

Tout au long du tournoi de hockey féminin, la Ville diffusera les matchs de l’équipe canadienne. Les écoles secondaires, certains commerces, restaurants et bars, de même que l’aréna EJM/RENÉ-BERNARD, pourraient ainsi devenir des lieux de rassemblement où les citoyens auront l’occasion de vivre ensemble ces moments sportifs marquants.

Afin de démontrer son appui, la Ville procédera également à une mise en valeur visuelle de ses installations. L’hôtel de ville, l’aréna, le kiosque de l’Île Ronde ainsi que certains espaces urbains seront illuminés en rouge, tandis que l’aréna EJM/RENÉ-BERNARD sera décoré aux couleurs de Marie-Philip Poulin pour toute la durée des Jeux.

Des articles promotionnels tels que cache-cou, casquettes, gourdes et foulards seront mis en vente via une plateforme d’achat en ligne dès le 26 janvier.

Pour souligner les moments forts du tournoi, des animations spéciales pourraient être organisées lors de certains matchs clés, notamment à l’aréna, dans un esprit festif, rassembleur et respectueux des valeurs portées par Marie-Philip Poulin.

D’autres détails concernant les diffusions et les activités (pendant et après les Olympiques) seront communiqués au cours des prochaines semaines sur la page Facebook «Appuyons Marie-Philip Poulin».