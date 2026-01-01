Jeux du Québec: un nouveau record de médailles pour Chaudière-Appalaches

Avec une récolte finale de 51 médailles, dont 19 d’or, 14 d’argent et 18 de bronze, la délégation de la Chaudière-Appalaches a établit un nouveau record pour une finale hivernale aux Jeux du Québec.

Les jeunes de la région ont conclu en force cette Finale provinciale des Jeux du Québec à Blainville. Le dernier record de Chaudière-Appalaches s'élevait à 50 médailles lors de la 48e Finale à Saguenay en 2013.

Ainsi, la région termine au 8e rang de cette 60e Finale.

Au-delà des résultats, c’est surtout l’engagement et l’esprit d’équipe des athlètes qui auront marqué cette semaine de compétition. Jour après jour, la délégation a fait preuve de résilience et de solidarité, portant fièrement les couleurs de la Chaudière-Appalaches sur l’ensemble des sites de compétition. « Cette Finale restera gravée dans nos mémoires. Nos athlètes ont livré des performances remarquables, mais surtout, ils ont incarné les valeurs des Jeux du Québec : l’effort, le respect et le plaisir de se dépasser », a souligné Sabrina Bilodeau, la cheffe de mission de la délégation.

Dernière journée du Bloc 2 - Ringuette

L’équipe de la Chaudière-Appalaches a conclu son parcours sur une note positive en remportant la médaille de bronze grâce à une convaincante victoire de 5 à 0 contre la Capitale-Nationale. Il s’agit d’une deuxième médaille de bronze consécutive pour la formation, qui ajoute ainsi la médaille signant le nouveau record de la délégation.

Ces résultats viennent s’ajouter à une semaine déjà bien remplie, marquée par plusieurs performances inspirantes et des moments forts tant sur le plan sportif qu’humain.

Le porte-drapeau, symbole de fierté régionale

Être porte-drapeau constitue un rôle symbolique qui souligne non seulement l’excellence sportive, mais aussi l’esprit de rassemblement et d’appartenance à la région. C'est pourquoi le Georgien Zachary Taillefer a été choisi. Pour sa deuxième participation aux Jeux du Québec, l’haltérophile beauceron a connu une compétition exceptionnelle. Lui qui pratique l’haltérophilie depuis seulement deux ans repart avec trois médailles d’or, tout en établissant trois nouveaux records des Jeux du Québec: 85 kg à l’arraché, 109 kg à l’épaulé-jeté et 194 kg au total.

Une Finale à l’image d’une région mobilisée

La réussite de cette Finale provinciale repose aussi sur l’encadrement offert aux athlètes. Les entraîneurs, les accompagnateurs, les missionnaires et les bénévoles ont joué un rôle essentiel tout au long du parcours.

« Les Jeux du Québec sont un formidable levier de développement pour notre jeunesse sportive. La délégation de la Chaudière-Appalaches peut être extrêmement fière du parcours accompli à Blainville. Ces jeunes athlètes repartent grandis, enrichis d’une expérience qui marquera leur cheminement sportif et personnel », d'affirmer Dave Fortin, directeur général de l’URLS de la

Chaudière-Appalaches.

La délégation tient à saluer l’accueil chaleureux et l’organisation du comité organisateur de Blainville 2026. Cette 60e Finale provinciale aura offert un cadre exceptionnel aux athlètes, favorisant des souvenirs inoubliables et des expériences sportives marquantes.

Rendez-vous à Saint-Georges en 2027

Alors que se termine la Finale provinciale à Blainville, les regards se tournent déjà vers l’avenir. Chaudière-Appalaches aura l’honneur d’accueillir la 61e Finale des Jeux du Québec à Saint-Georges en 2027.

Cet événement d’envergure représentera une occasion unique de faire rayonner la région, de mobiliser la communauté et d’offrir à des milliers de jeunes athlètes une expérience mémorable, ici même, au cœur de la Chaudière-Appalaches.