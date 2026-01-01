Nous joindre
Ligue de hockey M18 AAA

Victoire des Chevaliers contre les Trifluviens 

durée 15h00
22 janvier 2026
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Mathieu Caron

Après une importante semaine victorieuse pour les Chevaliers, l’action reprenait de nouveau à Lévis, hier soir, alors que les Estacades de Trois-Rivières étaient les visiteurs, dans ce match de la Ligue de hockey M18 AAA.

Nathan Gagnon obtient le départ devant la cage.

La première période donne droit à du jeu plutôt lent de la part des deux formations qui cherchent d’établir les systèmes de jeu établis par les entraîneurs-chef. La période se termine 0 - 0. 

Le second vingt commence en désavantage numérique pour les lévisiens, mais cela n’empêche pas Logan Bêty d’ouvrir la marque alors qu’il accepte une passe de Ludovic Plante. Les Estacades répondent immédiatement avec le premier de la saison d’Alexis Turcotte. Lucas Morin, sans option, rentre dans la zone offensive et dirige la rondelle au filet et Alex Duguay-Caron récupère la rondelle pour la placer derrière Dubuc. Lévis retourne au vestiaire avec l’avance par un. 

Trois-Rivières réplique directement en revenant du vestiaire avec un second filet en avantage numérique et c’est Alexis Guévin qui marque. À mi-chemin au dernier vingt, Loïk Poulin mystifie la vigilance de Dubuc avec un but marqué sous la mitaine du trifluvien. Malgré une tentative de poussée offensive, les Chevaliers tiennent bon et scelle l’issue du match. 

La marque finale: 3-2 Lévis. Dans l'ordre, les trois étoiles du match ont été  les Chevaliers Ludovic Plante et Axel Bolduc, ainsi qu'Alexis Guévin des Estacades. 

Vendredi, les Chevaliers de Lévis seront les hôtes du match des anciens de la Ligue M18AAA avec des noms comme Alexandre Burrows, Guillaume Latendresse, Bruno Gervais, David Desharnais et plusieurs autres. La partie est prévue à 19 h à l’aréna de Lévis. 

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Léviis

