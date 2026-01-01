Eliot Grondin en route pour ses 3e Jeux olympiques

Le Beauceron Eliot Grondin fera partie d'Équipe Canada en snowboard cross, et en sera à ses troisièmes Jeux olympiques d’hiver, qui se dérouleront le mois prochain à Milano Cortina.

Canada Snowboard et le Comité olympique canadien (COC) ont dévoilé aujourd'hui l’identité des athlètes qui formeront la délégation dans cette discipline sportive.

L’athlète originaire de Sainte-Marie a remporté une médaille d’argent et une de bronze à Beijing 2022, Champion du monde en titre en snowboard cross, il a gagné deux globes de cristal consécutifs sur le circuit de la Coupe du monde et est monté 16 fois sur un podium de la Coupe du monde en 2024-2025.

Il est confiant à l’approche de Milano Cortina. « Je suis honoré d’être nommé au sein d’Équipe Canada pour la troisième fois de ma carrière, affirme Grondin. C’est toujours un privilège de porter les couleurs du Canada aux Jeux olympiques, alors que tous les regards sont tournés vers nous. J’ai confiance en ma capacité d’offrir une bonne performance à ces Jeux, mais mon objectif principal est de profiter du moment et d’avoir du plaisir à chacune de mes descentes. Si je m’en tiens à ça, il y a de belles possibilités que je décroche une médaille.»



Équipe Canada a récolté 17 médailles en snowboard, depuis l’entrée du sport au programme olympique à Nagano 1998. À Beijing 2022, les planchistes canadiens ont remporté cinq médailles, soit la plus importante récolte olympique du pays dans une même édition des Jeux dans ce sport.

Source: Comité olympique canadien