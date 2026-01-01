Est-ce que le classement final de la saison régulière sera réglé ce weekend?

La question mérite d’être posée à savoir si le classement final de cette saison régulière de la Ligue régionale de hockey sera déterminé en fin de semaine.

Selon les résultats des affrontements de la fin de semaine, tout est possible entre les équipes des positions 1 à 6 plus les équipes qui sont aux positions 7 et 8 du classement.

Regardons les affrontements qui sont au programme cette fin de semaine, à commencer par un programme complet ce vendredi soir dès 20 h 30.

En premier lieu, le Sauro de Lac-Mégantic (1) et les Constructions Côté de Louiseville (7) ont un important affrontement en vue aujourd'hui.

Le Sauro (13-2-2 – 28 points) est à égalité avec le Dynamik Service agricole de Coaticook (14-4) au premier rang du classement avec une partie de plus à disputer.

De là l’importance de gagner le match de vendredi soir à Louiseville et aussi celui de samedi soir contre le Desjardins – Wild de Windsor (12-4-1), dès 20 heures, à Lac-Mégantic.

Pour les Constructions Côté (7-9-2 – 16 points), ils n’ont besoin que d’un point ou un revers du Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille (6-11-1 – 13 points) pour confirmer la septième place au classement.

On vous parlait du Dynamik Service agricole de Coaticook précédemment, l’équipe sera sur la route ce vendredi soir pour y affronter les Lumberjacks à East Angus (3-14-1 – 7 points).

Les Coaticookois doivent se méfier de la coriace formation d’East Angus qui a tenu tête à plusieurs adversaires dans leurs récents matchs.

Pour les Lumberjacks, plusieurs observateurs à travers la ligue mentionnent qu’il ne faudra pas prendre cette équipe à la légère pendant les séries éliminatoires.

N’ayant aucune pression et avec leurs récentes performances, sans oublier leurs efforts soutenus dans les derniers matchs, ils pourraient causer des surprises.

Les Cobras de Princeville (12-3-3 – 27 points) ne sont qu’à un point du premier rang détenu par les formations de Lac-Mégantic de de Coaticook.

Ils seront sur la route, à nouveau, pour y affronter les Nordik Blades (0-17) ce vendredi soir.

Là aussi, on parle d’une équipe qui offre des performances soutenues depuis le début de la nouvelle année et qui doit être prise au sérieux.

Le Desjardins – Wild de Windsor amorce une séquence de deux rencontres sur la route, ce vendredi, contre le DLC à La Guadeloupe (10-6-2 – 22 points).

Les Windsorois, avec leurs 25 points et 17 matchs joués, peuvent toujours terminer au premier rang, mathématiquement parlant tandis que le DLC a toujours des chances de monter au classement selon les résultats de tous les matchs.

Enfin, le JB de Daveluyville (11-5-1 – 29 points) a aussi des chances mathématiques de terminer au premier rang du classement alors qu’il recevra le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille (6-11-1 – 13 points).

Les champions en titre voudront terminer la saison avec force afin d’améliorer leur place au classement pendant que Saint-Cyrille a toujours la chance de passer devant Louiseville au septième rang.

Source: Robert Legault, relationniste