Les Chevaliers s’envolent vers le prochain tour

Avec deux gains au premier tour, les Chevaliers se dirigeaient vers les portes du Bas-Saint-Laurent, samedi, pour tenter de terminer la série demi-finale de division contre les Albatros de Rivière-du-Loup au sein de la Ligue de hockey M18 AAA.

Rares sont les premières périodes tranquilles dans cette série de divisions, mais en ce troisième match, aucun filet n’est inscrit, mais les Albatros dominent les Chevaliers avec 12 lancers contre seulement trois.

Les Lévisiens ouvrent la marque pour une première fois et c’est un but inscrit par Lucas Morin alors qu’il profite du travail de Jonathan St-Hilaire pour gêner le gardien Tremblay. Après consultation par les officiels, le but est accordé et Morin est crédité de son 2ᵉ des séries. À 8 :04 en avantage numérique, Jacob Boucher est patient et profite de L'écran partiel de Simon Chartier pour battre Tremblay dans le haut du filet. Après 40 minutes de jeu, 2-0 les Chevaliers.

Les Chevaliers voudront retourner à Lévis avec un troisième gain contre les Albatros et Charly Roy noircit la feuille de pointage avec son premier des séries éliminatoires. Les oiseaux ne vendront pas leur plume facilement, ce que Julien Nadeau fait puisqu’il bat Lainesse à 6:58. Brendon Baribeau retire Tremblay au profit d’un sixième patineur, cela porte fruit avec le filet de Charles-Étienne Boulet. Le temps manque pour les locaux et les Chevaliers résistent aux attaques.

La marque finale est de 3-2 Lévis. Ils remportent la série 3-0 et passent au prochain tour du circuit Lévesque. L’opposant de la prochaine série est à déterminer.

Trois Chevaliers ont obtenu les étoiles du match soit Zachary Lainesse, Jacob Boucher, et Lucas Morin.

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18 AAA