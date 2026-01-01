Nous joindre
Avant les séries éliminatoires

Le Cool FM conclut sa saison par une défaite serrée face à Sorel-Tracy

durée 16h15
9 mars 2026
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Le Cool FM de Saint-Georges s’est incliné 2-1 ce dimanche au Centre sportif Lacroix-Dutil face aux Éperviers de Sorel-Tracy, lors du dernier match de la saison régulière.

Dans une rencontre fermée qui s’est décidée en troisième période, les Beaucerons ont ouvert la marque avant de voir les visiteurs répliquer et profiter d’un avantage numérique pour arracher la victoire.

Après deux périodes sans but, le Cool FM a frappé rapidement au début du troisième engagement. À peine 35 secondes après la reprise du jeu, William Leblanc a ouvert la marque pour Saint-Georges, complétant un jeu préparé par Charles-Antoine Paiement et Kyle Hardy.

Les Éperviers ont toutefois répondu quelques minutes plus tard. Gabryel Paquin-Boudreau a nivelé la marque à mi-période, avant que Sorel-Tracy ne prenne l’avance en fin de rencontre. Alexandre Fortin a fait mouche en avantage numérique avec un peu plus d’une minute à jouer, donnant finalement la victoire aux visiteurs.

William Leblanc s’est illustré du côté du Cool FM en inscrivant l’unique filet des siens, son 22e de la saison. Malgré cette ouverture du pointage, les Beaucerons n’ont pu conserver leur avance dans un duel serré qui s’est joué sur quelques séquences clés en troisième période.

Place maintenant aux séries et à la rivalité régionale

Malgré ce revers, l’attention se tourne désormais vers les séries éliminatoires de la LNAH. Le Cool FM amorcera son parcours printanier ce vendredi 13 mars à Saint-Georges dès 20h, alors que l’Assurancia de Thetford Mines sera de passage au Centre sportif Lacroix-Dutil.

Ce duel régional promet d’être particulièrement intense, alors que les deux formations voisines renoueront avec une rivalité bien connue des amateurs de hockey de la Beauce.

