Centres de ski: pistes ouvertes mais cours annulés ou reportés

Une vérification rapide effectuée par EnBeauce.com, des trois centres de ski de la région, à la veille du week-end sibérien qui s'annonce, révèle que les pistes demeureront ouvertes, mais que des cours ont été annulés ou reportés.

Ainsi, au Centre Ski Beauce de Vallée-Jonction, les cours de l’école de ski prévus demain (samedi) sont reportés au dimanche 25 janvier, en après-midi afin d’assurer la sécurité et le confort des enfants.

«Mais la Soirée Fatbike de demain est maintenue, et toutes les pistes seront ouvertes en fin de semaine», a indiqué le responsable, Marie-Chantal Nadeau. La dame a expliqué que pour plusieurs skieurs, ces conditions de glisse en température extrême sont idéales.

Par contre, du personnel supplémentaire sera en place afin de se relayer plus rapidement pour exécuter des tâches extérieures, comme l'opération du remonte-pente.

Au Mont-Orignal de Lac-Etchemin, les cours de groupe du 24 janvier de l'École de glisse sont annulés. La séance sera reprise le samedi 7 mars. Cependant, les cours privés sont maintenus à l'horaire.

La Journée Gilles Audet, qui propose des activités de ski adapté, est aussi reportée, celle-là au samedi 21 février.

Pour le reste, la station demeure ouverte, incluant le ski de soirée de vendredi et samedi, a fait savoir Micheline Cloutier, une employée de l'endroit.

Quant au Centre de ski de Saint-Georges, les avis d'information sur les opérations seront publiés sur la page Facebook de la station. Au moment de publier cet article, toutes les pistes demeuraient ouvertes.