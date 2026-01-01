Vendredi de match pour la Ligue de hockey Côte-Sud

Trois parties étaient à l’affiche au cours du dernier week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud, celles-ci étant toutes présentées le vendredi 23 janvier à Montmagny, Saint-Charles et Saint-Gilles.

À deux semaines de la fin du calendrier régulier, les Mercenaires de Lotbinière et le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli sont assurés de terminer en tête de leurs divisions respectives, seul le titre de champion du classement général restant à déterminer entre les deux équipes.

Le Pavage Jirico s’impose sur la route

Dans le premier de ces trois matchs présenté à l’aréna de Montmagny vendredi soir, le Décor Mercier de l’endroit recevait la visite de ses rivaux de la route 132, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli, devant 510 spectateurs. Mené par Émile Lambert qui a inscrit un doublé, le Pavage Jirico a signé un gain de 6-2, sécurisant ainsi son titre de champion de la section Est.

Les visiteurs ont frappé avec la vitesse de l’éclair, Frédérick Dionne à 1:15 et Nicolas Lamarre, à 2:23, donnant rapidement l’avance 2-0 aux visiteurs. Après avoir écoulé deux désavantages numériques, dont un de deux hommes, le Décor Mercier a rétréci l’écart dans de pareilles circonstances alors que Filip Gosselin rétrécissait l’écart à 9:40, Alexandre Larouche créant l’égalité 2-2 à 18:41.

Ce fut le dernier moment de réjouissance du Décor Mercier qui a vu le Pavage Jirico se distancer avec deux buts sans réplique en deuxième période et deux autres en troisième. Jean-Sébastien Boudreault a propulsé le Pavage Jirico en avance 3-2 dès la 40e seconde de jeu de la période médiane, Émile Lambert doublant cette avance sur une aide de Mathieu Bélanger à 10:16. Julien Hébert à 8:31 et Émile Lambert, avec son deuxième du match dans un filet désert à 17:16, ont complété en troisième période pour le Pavage Jirico qui a dominé 52-31 au chapitre des tirs au but, la victoire allant à la fiche de Félix-Antoine Leblond.

Victoire des Éperviers en prolongation

Pendant ce temps à l’aréna de Saint-Charles, les Hunters de Saint-Prosper ont comblé un retard de deux buts dans les cinq dernières minutes de jeu en troisième, mais se sont tout de même inclinés 4-3 devant les Éperviers de Saint-Charles qui poursuivaient ainsi leurs succès des dernières semaines.

Les Hunters ont pris les devants 1-0 en première, Bryan Lemieux inscrivant le seul but de cette période initiale à 13:01. Les locaux ont pris le contrôle du match en inscrivant deux buts, à leur tour, en deuxième période. Jérémy Boudreau n’a pas tardé à créer l’égalité, inscrivant son 9e de la présente campagne dès la 29e seconde de jeu en deuxième. Jean-Pierre Morin a donné l’avance aux locaux avec son troisième de la saison à 16:53 et la marque est restée la même jusqu’en milieu de troisième lorsque Jérémy Boudreau doublait l’avance des Éperviers avec son deuxième du match en avantage numérique à 12:31.

Si plusieurs les comptaient pour battus, les joueurs des Hunters ont fait preuve de ténacité en fin de troisième, créant l’égalité et forçant la tenue d’une période de prolongation. Laissé seul devant le gardien adverse, Alexandre Roy a rétréci l’écart à un seul but lors d’un avantage numérique à 15:20. Puis après un tir de pénalité raté, Cédric Poulin provoquait l’égalité 3-3 en complétant une manœuvre de Nickolas Morin à 17:57, forçant la tenue d’une période de prolongation qui n’a duré que 29 secondes, Zackary Lamontagne complétant une belle manœuvre de Gabriel Bouchard pour donner la victoire aux Éperviers qui ont dominé 43-33 au chapitre des tirs au but.

Titre de division confirmé pour les Mercenaires

Dans le dernier match de la soirée présenté au Centre récréatif de Saint-Gilles, les Mercenaires de Lotbinière ont confirmé leur championnat de la section Ouest en triomphant du Familiprix de Saint-Joseph par la marque de 5-2, et ce, devant 555 spectateurs.

Davy Noël a lancé les siens en avance avec son 4e de la saison à 2:10 de la période initiale, Alexandre Fortier doublant cette avance à 10:18. Maxime Cliche a réduit l’écart lors d’un avantage numérique avec une minute à jouer en première puis au terme de la deuxième, l’écart est resté le même, chaque équipe inscrivant un filet. Serin Ntibashoboye a redonné une avance de deux buts aux locaux à 9:22, Jonathan Goulet rétrécissant une fois de plus l’écart à un set but à 12:56.

Les Mercenaires ont assuré leur victoire avec deux buts sans réplique en troisième. Julien Breton a inscrit le 4e but des locaux à 7:43, Mickaël Bélanger scellant l’issue du match avec un but dans un filet désert à 18:37.

Soulignons la domination des Mercenaires qui ont dirigé 51 tirs vers la cage défendue par Hubert Morin, Ludovic Boisvert repoussant 25 des 27 tirs des Joselois dans cette victoire.

Classement

À deux semaines de la fin de cette saison 2025-2026, les Mercenaires dominent la division Est avec 27 points en 18 parties, suivis de Saint-Joseph à 19 points, Sainte-Marie à 15 et Saint-Prosper qui, avec son point à Saint-Charles, demeure à portée de ce 3e rang avec 13 points en 18 parties contre 17 pour Sainte-Marie, cependant. Dans l’Est, Saint-Jean-Port-Joli domine avec 25 points en 18 matchs. Une lutte à trois demeure pour la 2e position occupée par Montmagny qui a 20 points, un de plus que Saint-Charles et trois de mieux que Saint-Damien qui en a 17. Toutes ces formations ont disputé 18 parties.

Prochains matchs

Un calendrier chargé de cinq rencontres est à l’affiche pour l’avant-dernier week-end de la saison régulière dans la LHCS, quatre d’entre elles ayant lieu le vendredi 30 janvier prochain. À 20 h 30, Saint-Prosper sera à Montmagny et Saint-Jean-Port-Joli recevra Saint-Charles. À 21 h, Lotbinière rendra la pareille au Familiprix en se rendant à Saint-Joseph alors que Sainte-Marie affrontera le Plastiques Moore à Saint-Damien. Le lendemain, le Giovannina et le Familiprix en viendront aux prises au Centre Frameco de Saint-Joseph.