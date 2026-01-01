Nous joindre
Et se qualifie pour les championnats provinciaux

Patinage artistique: Anna-Ève Giguère remporte une médaille d'argent

durée 06h00
26 janvier 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Anna-Ève Giguère du Club de patinage artistique de Beauceville a remporté la médaille d’argent dans la catégorie Star 8 lors de la compétition « Finale Régionale de Patinage Star ».

C'est entre le 15 et le 18 janvier à Beauport que la résidente de Saint-Joseph de Beauce a présenté une excellente performance. Cela témoigne de sa passion, de sa détermination et de son travail acharné.

Grâce à cette victoire, elle s'est qualifiée pour les championnats provinciaux qui auront lieu à Saint-Jérôme en mars prochain.
 

