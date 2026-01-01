Windsor s’approche à un point de la tête

Le Desjardins – Wild de Windsor a connu un weekend parfait avec deux victoires très importantes dans cette course folle au classement de la Ligue régionale de hockey.

Après avoir défait le DLC de La Guadeloupe, vendredi soir, les Windsorois ont eu le meilleur au compte de 7-1, samedi soir, contre le Sauro à Lac-Mégantic.

Tristan Lamothe (12e et 13e) a marqué deux buts très importants avant la fin de la deuxième période et le Wild menait 4-1 après 40 minutes de jeu.

Mykaël Létourneau (8e), avec son deuxième but du match, Jordan Chabot (4e) et Mathieu Lavoie (2e) ont mis le match hors de portée en troisième période.

Tommy Roger est l’autre buteur des vainqueurs, avec son 10e but de la saison, et Xavier Paquin (5e) aura été le seul buteur du Sauro dans cette rencontre.

Alex Leclerc a été brillant devant le filet des Windsorois en faisant face à 48 lancers pendant que Justin Fréchette recevait 43 tirs.

Avec les résultats des matchs de la fin de semaine, Lac-Mégantic et Coaticook mènent le classement avec 30 points, suivis de Windsor et Princeville avec 29 points.

Daveluyville a 25 points, La Guadeloupe a 22 points et les formations de Louiseville, Saint-Cyrille, East Angus et Val-des-Sources ferment la marche avec, respectivement, 16, 11, 7 et 0 point.