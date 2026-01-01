Nous joindre
Défaite serrée à Plessisville pour l’Assurancia de Beauce-Sud

durée 12h00
26 janvier 2026
Par Salle des nouvelles

L’équipe de Beauce-Sud s’est inclinée de justesse par la marque de 4 à 3 face à Plessisville, dimanche, dans un match chaudement disputé, au sein de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches.

Après un début de rencontre plus lent, l’Assurancia a démontré beaucoup de caractère en revenant dans le match après avoir tiré de l’arrière par deux buts. Grâce aux buts de Andy Gagné, Benjamin Grégoire et Raphaël Paquet, la formation est parvenue à créer l’égalité 3-3 après 40 minutes de jeu.

Plessisville a toutefois profité d’un revirement en zone défensive pour inscrire le but gagnant en fin de rencontre. Les tirs au but ont favorisé Plessisville 32 à 24.

Après la rencontre, l’entraîneur-chef Stéphane Poulin a livré son analyse: «Je m’attendais à cette première période. De retour d’un tournoi, l’intensité n’est pas toujours la même. En revanche, on s’est bien ressaisi et on a joué deux bonnes périodes. Ils ont profité d’un revirement pour prendre les devants. Ce n’était pas un mauvais match dans l’ensemble, mais on doit jouer 60 minutes et jouer pour gagner, et non par peur de perdre.»

Il s’agissait de l’avant-dernier match de la saison pour Beauce-Sud. Le dernier aura lieu le samedi 31 janvier à 20 h, à Saint--Georges, alors que l’équipe recevra Bellechasse.

 

