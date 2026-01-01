Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Dès cette fin de semaine

Sainte-Aurélie s’apprête à accueillir le Festival de pêche blanche

durée 08h00
27 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

Les amateurs de pêche hivernale et les familles de la région auront rendez-vous au Lac Abénaquis, à Sainte-Aurélie, pour une nouvelle édition du Festival de pêche blanche, les 31 janvier et 1er février, puis les 7 et 8 février.

Organisé par l’Association de chasse et pêche du lac Abénaquis (ACPLA), en collaboration avec la Municipalité de Sainte-Aurélie, cet événement promet une ambiance festive et sportive, marquée par des activités accessibles à tous.

Chaque fin de semaine, un ensemencement d’une valeur de 18 000 $ sera effectué dans le lac, avec des truites mouchetées de 9 à 12 pouces et quelques centaines de truites trophées pouvant atteindre 20 pouces. La limite de capture est fixée à 10 truites par jour.

Plus de 3 000 $ en prix seront remis, dont 1 000 $ en prix de participation et 500 $ pour les plus grosses truites à chaque fin de semaine.

Les inscriptions auront lieu :

Les vendredis 30 janvier et 6 février, de 10 h à 19 h
Les samedis 31 janvier et 7 février, dès 5 h 30

Les coûts sont fixés à 30 $ pour les membres et 45 $ pour les non-membres.

Le festival ne se limite pas à la pêche : le patinage libre sera accessible sous le Stade Abénaquis de 7 h à 11 h 30, et de la tire sur la neige gratuite sera offerte les dimanches, gracieuseté des acériculteurs locaux.

Outre la municipalité, le festival peut compter sur l’appui de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs – Fondation Héritage Faune et sur une aide financière du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Défaite serrée à Plessisville pour l’Assurancia de Beauce-Sud

Publié hier à 12h00

Défaite serrée à Plessisville pour l’Assurancia de Beauce-Sud

L’équipe de Beauce-Sud s’est inclinée de justesse par la marque de 4 à 3 face à Plessisville, dimanche, dans un match chaudement disputé, au sein de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches. Après un début de rencontre plus lent, l’Assurancia a démontré beaucoup de caractère en revenant dans le match après avoir tiré de l’arrière par ...

LIRE LA SUITE
Windsor s’approche à un point de la tête

Publié hier à 9h00

Windsor s’approche à un point de la tête

Le Desjardins – Wild de Windsor a connu un weekend parfait avec deux victoires très importantes dans cette course folle au classement de la Ligue régionale de hockey. Après avoir défait le DLC de La Guadeloupe, vendredi soir, les Windsorois ont eu le meilleur au compte de 7-1, samedi soir, contre le Sauro à Lac-Mégantic. Tristan Lamothe (12e ...

LIRE LA SUITE
Patinage artistique: Anna-Ève Giguère remporte une médaille d'argent

Publié hier à 6h00

Patinage artistique: Anna-Ève Giguère remporte une médaille d'argent

Anna-Ève Giguère du Club de patinage artistique de Beauceville a remporté la médaille d’argent dans la catégorie Star 8 lors de la compétition « Finale Régionale de Patinage Star ». C'est entre le 15 et le 18 janvier à Beauport que la résidente de Saint-Joseph de Beauce a présenté une excellente performance. Cela témoigne de sa passion, de sa ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge