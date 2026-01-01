Sainte-Aurélie s’apprête à accueillir le Festival de pêche blanche

Les amateurs de pêche hivernale et les familles de la région auront rendez-vous au Lac Abénaquis, à Sainte-Aurélie, pour une nouvelle édition du Festival de pêche blanche, les 31 janvier et 1er février, puis les 7 et 8 février.

Organisé par l’Association de chasse et pêche du lac Abénaquis (ACPLA), en collaboration avec la Municipalité de Sainte-Aurélie, cet événement promet une ambiance festive et sportive, marquée par des activités accessibles à tous.

Chaque fin de semaine, un ensemencement d’une valeur de 18 000 $ sera effectué dans le lac, avec des truites mouchetées de 9 à 12 pouces et quelques centaines de truites trophées pouvant atteindre 20 pouces. La limite de capture est fixée à 10 truites par jour.

Plus de 3 000 $ en prix seront remis, dont 1 000 $ en prix de participation et 500 $ pour les plus grosses truites à chaque fin de semaine.

Les inscriptions auront lieu :

Les vendredis 30 janvier et 6 février, de 10 h à 19 h

Les samedis 31 janvier et 7 février, dès 5 h 30

Les coûts sont fixés à 30 $ pour les membres et 45 $ pour les non-membres.

Le festival ne se limite pas à la pêche : le patinage libre sera accessible sous le Stade Abénaquis de 7 h à 11 h 30, et de la tire sur la neige gratuite sera offerte les dimanches, gracieuseté des acériculteurs locaux.

Outre la municipalité, le festival peut compter sur l’appui de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs – Fondation Héritage Faune et sur une aide financière du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).