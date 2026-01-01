Les Husky championnes du Tournoi provincial du Richelieu

Les Husky de Chaudière-Appalaches ont remporté, la fin de semaine dernière, le Tournoi provincial féminin du Richelieu 2026.

Elles ont été couronnées championnes dans la catégorie M18 AA.

Deux Beauceronnes au sein de l'équipe se sont distinguées. D'abord Éva Veilleux, qui a compté un but en demi-finale. Puis Élody-Ann Veilleux, qui a marqué en prolongation pour permettre de remporter la finale et le championnat.