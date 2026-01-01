Le championnat de la saison régulière sera décidé ce vendredi à Coaticook

C’est à Coaticook que le championnat de la saison régulière de la Ligue régionale de hockey sera décidé.

Le Sauro de Lac-Mégantic et le Dynamik Service agricole de Coaticook sont à égalité au premier rang avec 30 points et l’équipe qui gagnera ce match sera déclarée championne de la saison régulière.

Et qui dit championnat de la saison régulière dit aussi avantage absolu de la patinoire pour la totalité des séries éliminatoires.

La défaite de samedi dernier du Sauro de Lac-Mégantic contre le Desjardins – Wild de Windsor fait mal et fait en sorte que nous aurons cette confrontation excitante lors du dernier weekend d’activités de la LRH.

Deux autres matchs seront présentés ce vendredi entre les Nordik Blades de Val-des-Sources et les Lumberjacks à East Angus ainsi qu’entre le JB de Daveluyville et le Maçonnerie Lauzière à Saint-Cyrille.

Le JB a 25 points au cinquième rang du classement et doit gagner ses deux matchs de la fin de semaine tout en souhaitant des revers pour les formations de Windsor et de Princeville.

Tous les matchs de ce vendredi seront présentés dès 20 h 30.

Le JB recevra les Constructions Côté de Louiseville pour terminer son calendrier régulier ce samedi à 20h30.

Au même moment, le Desjardins – Wild de Windsor et les Cobras de Princeville joueront des matchs importants qui vont déterminer leur position finale au classement.

Windsor sera à Val-des-Sources dès 19h30 pendant que Princeville recevra le DLC de La Guadeloupe dès 20 heures.

Windsor et Princeville ont 29 points et une des deux équipes pourrait monter au deuxième rang du classement final selon le résultat du match Lac-Mégantic / Coaticook de ce vendredi.

Rappelons que le classement est officiel pour les équipes des positions 6 à 10.

Le DLC de La Guadeloupe affrontera l’équipe qui terminera au troisième rang du classement en quart de finale dès le 13 février.

Pour les positions 7 à 10, les Constructions Côté de Louiseville et le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille recevront, respectivement, les Nordik Blades de Val-des-Sources et les Lumberjacks d’East Angus lors des séries de qualification deux de trois qui débuteront le vendredi 6 février.

Les matchs de ces séries seront joués sur un maximum de trois jours, du 6 au 8 février.

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey